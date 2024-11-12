Деякі українці будуть отримувати доплату 1300 грн щомісяця

Розмір доплати педагогічному працівнику визначається пропорційно до обсягу навчального навантаження

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо щомісячних доплат працівникам закладів загальної середньої освіти державної і комунальної форми власності. Зараз зарплата у сфері освіти найнижча в Україні. Про це говориться у постанові від 8 листопада 2024 р. № 1286.



Згідно з постановою, доплата за «особливі умови роботи» становитиме з 1 січня 2025 року 1300 гривень.

А з 1 вересня 2025 року та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, – 2600 гривень.

«Розмір доплати педагогічному працівнику визначається пропорційно до обсягу навчального навантаження та/або обсягу педагогічної роботи, що виконується педагогічним працівником», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Кабінет знову зупинив постанову про підвищення зарплат освітян. Цього разу дія постанови Кабінету міністрів України від 10 липня 2019 року № 822 зупинена з 1 січня 2025 року та до кінця календарного року, наступного за роком, в якому припинено або скасовано воєнний стан.

Ухвалена у 2019 році постанова передбачала щорічне підвищення зарплат освітян в залежності від прожиткового мінімуму. Коефіцієнт для визначення зарплат повинен був зростати щороку та становити 4,84 на 1 січня 2025 року для всіх учителів (17 424 гривень). Водночас уряд послідовно зупиняв її дію на наступний рік.

Нагадаємо, з наступного року українські вчителі щомісяця отримуватимуть доплату до зарплати. Натомість у вересні 2025 року сума доплати зросте вдвічі.

Як повідомлялося, рівень доходів більшості українців залишається низьким. Згідно з опитуванням, 43% громадян отримують менш як 10 тис. грн на місяць. Хоча це на 10% менше, ніж у 2023 році, коли таких було 53%, більшість опитаних (56%) все ще вважають свої доходи недостатніми для забезпечення гідного рівня життя.