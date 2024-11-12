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Деякі українці будуть отримувати доплату 1300 грн щомісяця

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Деякі українці будуть отримувати доплату 1300 грн щомісяця
Замість підвищення зарплат вчителям встановили доплату 1300 гривень
фото: НБУ

Розмір доплати педагогічному працівнику визначається пропорційно до обсягу навчального навантаження

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо щомісячних доплат працівникам закладів загальної середньої освіти державної і комунальної форми власності. Зараз зарплата у сфері освіти найнижча в Україні. Про це говориться у постанові від 8 листопада 2024 р. № 1286.

Згідно з постановою, доплата за «особливі умови роботи» становитиме з 1 січня 2025 року 1300 гривень.

А з 1 вересня 2025 року та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, – 2600 гривень.

«Розмір доплати педагогічному працівнику визначається пропорційно до обсягу навчального навантаження та/або обсягу педагогічної роботи, що виконується педагогічним працівником», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Кабінет знову зупинив постанову про підвищення зарплат освітян. Цього разу дія постанови Кабінету міністрів України від 10 липня 2019 року № 822 зупинена з 1 січня 2025 року та до кінця календарного року, наступного за роком, в якому припинено або скасовано воєнний стан.

Ухвалена у 2019 році постанова передбачала щорічне підвищення зарплат освітян в залежності від прожиткового мінімуму. Коефіцієнт для визначення зарплат повинен був зростати щороку та становити 4,84 на 1 січня 2025 року для всіх учителів (17 424 гривень). Водночас уряд послідовно зупиняв її дію на наступний рік.

Нагадаємо, з наступного року українські вчителі щомісяця отримуватимуть доплату до зарплати. Натомість у вересні 2025 року сума доплати зросте вдвічі.

Як повідомлялося, рівень доходів більшості українців залишається низьким. Згідно з опитуванням, 43% громадян отримують менш як 10 тис. грн на місяць. Хоча це на 10% менше, ніж у 2023 році, коли таких було 53%, більшість опитаних (56%) все ще вважають свої доходи недостатніми для забезпечення гідного рівня життя.

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Теги: вчитель зарплата українці

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