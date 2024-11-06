«Буча». У прокат виходить фільм, який ще до прем'єри спровокував багато суперечок

«Буча» – це художній фільм про війну, знятий під час повномасштабного вторгнення

«Буча» є першим великим художнім фільмом про війну, знятий під час повномасштабного вторгнення

7 листопада в Україні починається широкий прокат художнього фільму «Буча», заснованого на реальних подіях. Кіно розповідає про російські воєнні злочини у Київській області. «Главком» зібрав детальну інформацію про кінострічку та події, що стали основою сюжету.

«Буча» є першим великим художнім фільмом про війну, знятим під час повномасштабного вторгнення. Кіно засноване на реальних подіях та розповідає про громадянина Казахстану, який завдяки своєму «паспорту дружньої до РФ» держави зміг їздити на окуповані Росією території та вивозити звідти цивільних. Це реальна історія Костянтина Гудаускаса – чоловіка, який евакуював десятки людей з Бучі, Ворзеля та інших окупованих міст у лютому-березні 2022 року.

«Він (волонтер, – Главком) бачить своїми очима все, що відбувається у Бучі та інших окупованих містах і селищах: героїзм простих українців та жорстокість окупантів. Це фільм, який дарує надію, що вся Україна буде звільнена так само як і Київщина», – йдеться в описі до фільму.

Творці фільму активно співпрацювали з Костянтином Гудаускасом, щоб максимально правдиво відтворити його історію. Сценарій включає реальні епізоди діяльності волонтера та діалоги, створені на основі перехоплень розмов російських військових. Зйомки стрічки проходили в Київській області з 16 березня до 22 квітня 2023 року.

В’ячеслав Довженко зіграв російського ФСБшника, який керує окупацією Київщини кадр з фільму

Режисером фільму «Буча» є Станіслав Тіунов. До роботи над стрічкою були залучені українські актори, як В’ячеслав Довженко (зіграв російського офіцера, що керує окупацією Київщини), Артемій Єгоров, Сергій Стрельников, Олександр Печериця, Анастасія Нестеренко, Никон Федотов, Сергій Сміян, Тетяна Вашневська та інші. Відомий польський актор театру та кіно Цезарій Лукашевич виконав головну роль.

Олександр Печериця у ролі українського військового кадр з фільму

Ще одна лінія фільму – історія порятунку геніального українського композитора Ігоря Поклада, Героя України, який з родиною опинився у російській окупації у Ворзелі. Частина подій стрічки розгортається у його будинку. Відомо, що Поклада справді еваку.вав Костянтин Гудаускас, волонтер вивіз композитора і його дружину до столиці. Роль Поклада у стрічці зіграв народний артист Олександр Ганнотченко.

Цезарій Лукашевич у ролі волонтера з казахстанським паспортом, що рятує людей з Київщини кадр з фільму

Продюсери фільму, серед яких відомий український бізнесмен Ігор Мазепа, відмовилися від державного фінансування, тому проєкт був реалізований коштом пожертв та приватних інвестицій від небайдужих людей з України, Польщі, Канади та США. Інвестиції бізнесменів у стрічку склали $0,6 млн, які кіновиробники збираються повернути.

У березні 2022 року російська армія захопила місто Буча Київської області. За 33 дні окупації військові РФ скоїли в Бучанському районі понад 9 тис. воєнних злочинів: масові вбивства цивільного населення, які супроводжувалися викраденнями, тортурами, зґвалтуваннями та мародерствами. Після деокупації 31 березня у Бучі було знайдено 422 тіла вбитих громадян. Заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов розповів, що загалом у Бучанському районі правоохоронці виявили 1190 тіл, однак кількість загиблих досі не остаточна. Саме після визволення Київщини прозвучали перші заяви світових лідерів про геноцидний характер воєнних злочинів російської армії в Україні.

Фільм ще задовго до прем'єри наразився на гостру критику. Зокрема, авторів стрічки звинувачували у ляпах та неточностях. Незадоволення викликав один з англомовних постерів з написом Bucha, але із зображенням розбомбленої багатоповерхівки у Бородянці. Команда стрічки пояснює: вони робили художню, а не документальну стрічка, тому неточності та перебільшення це норма для ігрового кіно. Тим паче, що згаданий постер призначений для реклами фільму за кордоном.

Дорікають творцям «Бучі» і завчасною екранізацією подій війни, яка ще не закінчилася. Глядач в Україні начебто може отримати повторну травматизацію від перегляду.

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7 листопада у прокат вийде фільм «Буча» фото: strokanphoto.pixieset.com

«Главком» побував на великій презентації стрічки у Києві і спостерігав за реакцією публіки у VIP-залі одного з кінотеатрів у центрі міста. Зауважимо, що деяким запрошеним VIP-глядачам під час перегляду не складало проблеми вживати ресторанну їжу та алкоголь під час демонстрації знущань, убивств та калюж крові (саме у цій залі є можливість замовити страви). Примітно й те, що глядачі, які спокійно вечеряли під час прем'єри, були російськомовними.

Художній фільм «Буча» та документальна стрічка «Сентиментальна подорож до планети Параджанова» здобули призи глядацьких симпатій на міжнародному кінофестивалі у Варшаві. На заході представили 139 фільмів з різних країн – 84 повнометражні та 55 короткометражні стрічки. Цьогоріч на WFF показали і шість стрічок українських режисерів.

Матеріали фільму також демонструвалися у 2023-му на Берлінале в Німеччині, а також у Нью-Йорку та Бостоні в межах окремих показів, на 80-му міжнародних кінофестивалях у Венеції (Італія) і Торонто (Канада).

У 2024-му матеріали фільму показували на кіноринках Каннського кінофестивалю й кінофестивалю Трайбека у Нью-Йорку.

Як повідомлялося, у Києві, 13 жовтня з нагоди Дня військового капелана, відбувся допрем’єрний показ документального фільму «Бути поруч». Режисером фільму виступив Айдер Омєров. Продюсер та сценарист Руслан Халапов.