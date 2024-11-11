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Чи отримуватимуть вчительську «тисячу» працівники дитсадків? Відповідь Міносвіти

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чи отримуватимуть вчительську «тисячу» працівники дитсадків? Відповідь Міносвіти
Тривалість виплат залежатиме від воєнного стану в країні
фото з відкритих джерел

За словами Сташківа, виплати передбачено для всіх педагогічних працівників шкіл: вчителів, психологів, керівників гуртків, вихователів груп продовженого дня тощо

Працівникам дошкільних навчальних закладів не варто розраховувати на щомісячну надбавку в розмірі 1 тис. гривень, яку отримуватимуть вчителі. Як повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків, доплата не стосуватиметься працівників дошкільних закладів, бо вони мають інше джерело фінансування

«Це стосується тільки шкіл, тому що зарплати вчителів фінансує державний бюджет. А для дошкільних навчальних закладів може бути встановлено таку доплату за окремими рішеннями місцевих бюджетів», – пояснив він.

Як зауважив Сташків, тривалість виплат залежатиме від воєнного стану в країні.

«Зараз вони встановлені на час дії воєнного стану, а також протягом того року, коли він буде припинений або скасований. Тобто, якщо це відбудеться у 2025 році, то до кінця 2025-го будуть відповідні доплати. Якщо ж воєнний стан буде скасовано у 2026-му, то виплати продовжаться на весь цей рік», – додав заступник голови МОН.

За словами Сташківа, виплати передбачено для всіх педагогічних працівників шкіл: вчителів, психологів, керівників гуртків, вихователів груп продовженого дня тощо.

«Доплата буде нараховуватися незалежно від того, чи вчитель звернувся, чи не звернувся за надбавкою», – зазначив заступник міністра.

Раніше повідомлялося, що Кабмін ухвалив рішення, що з починаючи з січня 2025 року українським учителям доплачуватимуть по 1 тис. грн, з вересня доплати виростуть удвічі.  

Зазначимо що рівень доходів більшості українців залишається низьким. Згідно з опитуванням, 43% громадян отримують менш як 10 тис. грн на місяць. Хоча це на 10% менше, ніж у 2023 році, коли таких було 53%, більшість опитаних (56%) все ще вважають свої доходи недостатніми для забезпечення гідного рівня життя.

Раніше міністр освіти та науки України Оксен Лісовий пояснив, скільки повинні заробляти вчителі та чому педагоги у школах та дитячих садочках.

До слова, нардепка Ніна Южаніна заявляла, що після того, як військовий збір підвищиться до 5% зарплата вчителів знизиться на 3,5%.

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Теги: Кабмін міністр бюджет Ніна Южаніна воєнний стан фінансування вчитель вчитель Оксен Лісовий

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