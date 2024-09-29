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Зарплата вчителів знизиться: подробиці від нардепки

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зарплата вчителів знизиться: подробиці від нардепки
Южаніна прокоментувала заробітну плату вчителів
фото: bank.gov.ua

Одним із можливих інструментів розв'язання проблеми із зарплатою вчителів може стати освітня субвенція

Після того, як військовий збір підвищиться до 5% зарплата вчителів знизиться на 3,5%. Про це повідомляє член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Нардепка зазначила, що це питання спробують вирішити в процесі ухвалення закону про державний бюджет на 2025 рік.

«Зниження їхніх зарплат на 3,5% після підвищення військового збору з 1,5% до 5% є проблемним питанням з урахуванням невисокого розміру таких зарплат, тому це питання спробують вирішити в процесі ухвалення закону про державний бюджет на 2025 рік», – йдеться у заяві.

Одним із можливих інструментів розв'язання цієї проблеми, за словами керівника Мінцифри Михайла Федорова, може стати освітня субвенція. Однак нардепка зазначає, що у 2025 році уряд пропонував залишити освітню субвенцію на рівні 2024 року.

Раніше міністр освіти та науки України Оксен Лісовий пояснив, скільки повинні заробляти вчителі та чому педагоги у школах та дитячих садочках.

Нагадаємо, рівень доходів більшості українців залишається низьким. Згідно з опитуванням, 43% громадян отримують менш як 10 тис. грн на місяць. Хоча це на 10% менше, ніж у 2023 році, коли таких було 53%, більшість опитаних (56%) все ще вважають свої доходи недостатніми для забезпечення гідного рівня життя.

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Теги: Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України школа вчитель українці Україна зарплатня мінімальна заробітна плата

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