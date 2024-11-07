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Уродженець Києва переміг на виборах до Палати представників від штату Вірджинія

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Уродженець Києва переміг на виборах до Палати представників від штату Вірджинія
Уродженець Києва, демократ Євген Віндман, який переміг у перегонах за місце в Палаті представників Конгресу США від штату Вірджинія
фото: Радіо Свобода

Євген Віндман змагався за місце у Палаті представників з республіканцем і колишнім армійським Дерріком Андерсоном у сьомому окрузі Вірджинії

Уродженець Києва, демократ Євген Віндман переміг у перегонах за місце в Палаті представників Конгресу США від штату Вірджинія. Про це повідомляє Голос Америки.

Колишній військовий та чиновник адміністрації Трампа Євген Віндман змагався за місце у Палаті представників з республіканцем і колишнім армійським «зеленим беретом» Дерріком Андерсоном у сьомому окрузі Вірджинії.

Як зауважує газета The Guardian, ця перемога у Вірджинії стане ключовою для демократів, які тримаються за останні проблиски надії відновити більшість у Палаті представників.

Коли агентство Associated Press оголосило ймовірний результат перегонів о 18:24 за східним американським часом у середу, майже через 24 години після закриття виборчих дільниць у Вірджинії, Віндман випереджав Андерсона на два пункти в окрузі, який простягається від околиць Вашингтона до більш сільських місцевостей у західній і центральній частині штату.

Віндман замінить в Палаті представників демократку Ебігейл Спанбергер, яка вирішила балотуватися на посаду губернатора, а не переобратися до Палати представників.

Як зауважує британська газета, хоча це місце не означає збільшення загальної кількості виграних місць для демократів у порівнянні з минулими виборами, поразка Віндмана могла б приректи на невдачу ширші перспективи партії на перемогу в Палаті представників, де республіканці зараз мають незначну більшість.

Народженому в Україні Євгену Віндману 49 років, він підполковник армії США у відставці, юрист, а також брат-близнюк Александра Віндмана. Обидва були викривачами у справі про дзвінок президента США Дональда Трампа президенту України Володимиру Зеленському, який спровокував перший імпічмент проти Дональда Трампа.

Братів Віндманів, які обіймали високі посади в Раді національної безпеки Трампа, було звільнено після того, як вони висловили занепокоєння щодо ймовірних спроб тодішнього президента чинити тиск на Україну, щоб змусити її керівництво розслідувати справу Джо Байдена та його сина Гантера.

Впізнаваність імені Віндмана допомогла йому побудувати потужну операцію зі збору коштів, яка привела його до перемоги на багатолюдних праймеріз Демократичної партії та, зрештою, до перемоги на виборах у Палату представників, пише The Guardian.

Попри те, що його історія з Трампом збільшила перспективи Віндмана як кандидата на політичну посаду, він не багато згадував про це під час передвиборчої кампанії, пише британська газета. Натомість він зосереджувався на таких питаннях, як доступ до абортів і потенційна перебудова державної служби, якщо республіканці отримають повний контроль над Конгресом.

Нагадаємо, республіканка Вікторія Спартц, яка має українське походження, повертається до Конгресу США. Її переобрали до Палати представників. Згідно з інформацією на офіційній сторінці кампанії Спартц, її підтримали американська асоціація власників зброї, противники абортів і малий бізнес.

На сайті також зазначені пріоритети її кампанії. Це захист прав власників зброї, скорочення державних витрат, посилення міграційної політики та безпеки на південному кордоні США, збереження сильної армії, реформи в освіті, прозорість уряду та зменшення регуляції для бізнесу.

Під час попередньої каденції Спартц не підтримала у Палаті представників закон про допомогу американським союзникам, що містив понад 60 мільярдів доларів для України. Також вона пропонувала виключити із законопроєкту чотири положення, зокрема пов’язані з програмою PDA, яка дозволяє Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії. На цю програму закон передбачив 7,8 мільярда доларів.

Раніше Вікторія Спартц проголосувала проти виділення Україні додаткових $12,3 млрд від США.

Також Спартц відома публічною критикою київського уряду, і закликами президента Володимира Зеленського звільнити керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Вона говорила про наявність «різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією».

Теги: вибори у США українці Україна США

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