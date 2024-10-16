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«Йдуть на більшу зарплату». Керівник НАЗК нарікає на шалений відтік кадрів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Йдуть на більшу зарплату». Керівник НАЗК нарікає на шалений відтік кадрів
На думку голови НАЗК, той рівень оплати праці, що зараз є в агентстві, не в повній мірі забезпечує можливість відбору доброчесних кандидатів
фото: НАЗК

Павлущик: Спеціалісти, які проводять перевірки або моніторинг способу життя, отримують приблизно 35-45 тис. грн на місяць

За останні чотири-п’ять місяців з команди Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК), яка становить біля 400 осіб, звільнилося близько 80. Про це розповів голова НАЗК Віктор Павлущик в інтерв'ю «Главкому».

«Коли я проводжу бесіди з працівниками, вони чесно кажуть, що основна причина (звільнення - «Главком»), – знайшли роботу з більшою заробітною платою», – пояснює Павлущик.

За його словами, хтось із працівників йде в НАБУ детективами, хтось – в інші правоохоронні органи, міністерства, відомства або приватний сектор, де більша зарплата. Щодо заробітньої плати в агентстві, то, як інформує голова відомства, спеціалісти, які проводять повні перевірки або моніторинг способу життя, отримують приблизно 35-45 тис. грн на місяць. Однак, на різних рівнях зарплата є різною.

«Для висококваліфікованих працівників важливе забезпечення тих гарантій незалежності НАЗК, які прописані в законі і в міжнародних договорах і угодах. Одна з гарантій такої незалежності – це належний рівень заробітної плати», – наголосив Павлущик. На його думку, той рівень оплати праці, що зараз є в НАЗК, не в повній мірі забезпечує можливість відбору доброчесних та висококваліфікованих кандидатів з достатнім рівнем необхідних знань та професійних навичок.

Нагадаємо, в Україні середня заробітна плата за вакансіями у серпні 2024 року порівняно з серпнем минулого року зросла на 18,9% до 19 674 грн. Про це повідомило Міністерство економіки, посилаючись на портал work.ua. А середня зарплата за резюме зросла за рік на 14% до 20 503 грн. За даними Мінекономіки, у першому півріччі середня зарплата у сфері «Інформація та телекомунікації» становила 49 831 грн.

Прикметно, що проєктом закону про держбюджет-2025 ряду органів влади буде збільшена зарплата. Зокрема, в НАЗК зарплати ймовірно збільшаться на 7,4%.

До слова, через війну та мобілізацію столиці бракує працівників комунальних служб. Віталій Кличко: «У нас не вистачає працівників чоловічих професій і дефіцит кадрів достатньо великий».

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Теги: зарплата НАЗК звільнення Віктор Павлущик

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