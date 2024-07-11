Майже половина українців заробляє менше ніж 10 тисяч: статистика

Доходи українців зростають, але 43% все ще не досягають прожиткового мінімуму

Попри позитивні зрушення, рівень доходів більшості українців залишається низьким. Про це свідчать результати дослідження соціологічної компанії Gradus Research.

Згідно з опитуванням, 43% громадян отримують менш як 10 тисяч гривень на місяць. Хоча це на 10% менше, ніж у 2023 році, коли таких було 53%, більшість опитаних (56%) все ще вважають свої доходи недостатніми для забезпечення гідного рівня життя.

Графік зарплат https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2024/07/Gradus_Full-Report_EBA_ukr_26062024.pdf

Лише 15% респондентів оцінюють свій рівень доходів як достатній, а 2% – як більш ніж достатній.

Водночас 53% українців зазначають, що їхні доходи зменшилися порівняно з 2021 роком, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Дослідження також показало, що 31% українців отримують від 10 до 20 тисяч гривень на місяць, а 21% - понад 20 тисяч гривень.

Опитування проводилося серед 1600 респондентів, з яких 1166 представляли широку аудиторію населення, а 472 - бізнес-спільноту Європейської Бізнес Асоціації.

Попри позитивну динаміку порівняно з минулим роком, дані дослідження свідчать про те, що проблема низьких доходів залишається актуальною для значної частини українського суспільства. Це підкреслює необхідність подальших реформ та заходів, спрямованих на підвищення рівня життя громадян та забезпечення гідної оплати праці.

Попри позитивну динаміку порівняно з минулим роком, дані дослідження свідчать про те, що проблема низьких доходів залишається актуальною для значної частини українського суспільства. Це підкреслює необхідність подальших реформ та заходів, спрямованих на підвищення рівня життя громадян та забезпечення гідної оплати праці.

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