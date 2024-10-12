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Хто підірвав «Північний потік – 2»? Дипломат попередив про фатальні наслідки спецоперації проти України

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Хто підірвав «Північний потік – 2»? Дипломат попередив про фатальні наслідки спецоперації проти України
Німці повірили, щ оукраїнці причетні до підриву «Північного потоку – 2»
фото з відкритих джерел

Особисто канцлер Шольц переконаний, що «Північний потік – 2» підірвали саме українці, – посол Андрій Мельник

Жодних серйозних доказів щодо причетності українців до підриву «Північного потоку – 2» не існує. Є лише бездоказові публікації у деяких ЗМІ. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів дипломат, колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник.

«Я не сумніваюся у тому, що мав місце адресний злив інформації із середовища розслідувачів цієї справи. Причому злив цей був свідомо зроблений. Поки я не готовий розповісти деталі, як саме цей злив відбувався, але це мені відомо. Таку хвилю дезінформації потрібно було б одразу ж збивати, як кажуть, на злеті, чого не було зроблено», – сказав Андрій Мельник.

За словами дипломата, вийшло так, що німці цю приманку проковтнули й дійсно повірили, що якщо ми мовчимо і активно не спростовуємо ці фейки, то українці й справді мабуть таки винні.

«Найгірше те, що, за моєю інсайдерською інформацією, вище керівництво Німеччини, зокрема особисто канцлер Шольц, так само переконаний, що це було зроблено саме українцями. На жаль, така недбалість може мати для нас фатальні наслідки», – підсумував експосол у Німеччині.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на чотирьох високопоставлених чиновників з питань оборони України, які або брали участь в операції, або були безпосередньо обізнані про неї, заявила про те, що операцію з підриву газопроводів «Північний потік» спланували кілька українських військових і бізнесменів.

Раніше Федеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт у справі про підрив газопроводів «Північних потоків». Правоохоронці розшукують українця Володимира C.

Як відомо, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

До слова, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відкинув інформацію про причетність України до підривів на газогонах «Північний потік».

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Теги: Північний потік Андрій Мельник українці посол

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