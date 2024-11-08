Зарплати вчителів зростуть: прем’єр розповів про нововведення

Раніше повідомлялося, що після набуття чинності закону про державний бюджет на 2025 рік зарплата вчителів знизиться на 3,5%

З наступного року вчителі отримуватимуть щомісячну доплату до заробітної плати

З наступного року українські вчителі щомісяця отримуватимуть доплату до зарплати. Натомість у вересні 2025 року сума доплати зросте вдвічі. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як наголосив очільник уряду, на виконання доручення президента було ухвалено рішення на підтримку педагогів.

«З 1 січня 2025 року запроваджуємо щомісячну «вчительську доплату» до заробітної плати вчителів у розмірі 1 тис. грн «на руки», – каже він.

Натомість, за словами Шмигаля, з 1 вересня наступного року виплату вчителям буде збільшено до 2 тис. грн.

«Це рішення є частиною нашої підтримки тим, хто сьогодні навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України», – додав прем’єр.

Нагадаємо, рівень доходів більшості українців залишається низьким. Згідно з опитуванням, 43% громадян отримують менш як 10 тис. грн на місяць. Хоча це на 10% менше, ніж у 2023 році, коли таких було 53%, більшість опитаних (56%) все ще вважають свої доходи недостатніми для забезпечення гідного рівня життя.

Раніше міністр освіти та науки України Оксен Лісовий пояснив, скільки повинні заробляти вчителі та чому педагоги у школах та дитячих садочках.

До слова, нардепка Ніна Южаніна заявляла, що після того, як військовий збір підвищиться до 5% зарплата вчителів знизиться на 3,5%.