Зарплати вчителів зростуть: прем’єр розповів про нововведення
З наступного року вчителі отримуватимуть щомісячну доплату до заробітної плати
З наступного року українські вчителі щомісяця отримуватимуть доплату до зарплати. Натомість у вересні 2025 року сума доплати зросте вдвічі. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Як наголосив очільник уряду, на виконання доручення президента було ухвалено рішення на підтримку педагогів.
«З 1 січня 2025 року запроваджуємо щомісячну «вчительську доплату» до заробітної плати вчителів у розмірі 1 тис. грн «на руки», – каже він.
Натомість, за словами Шмигаля, з 1 вересня наступного року виплату вчителям буде збільшено до 2 тис. грн.
«Це рішення є частиною нашої підтримки тим, хто сьогодні навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України», – додав прем’єр.
Нагадаємо, рівень доходів більшості українців залишається низьким. Згідно з опитуванням, 43% громадян отримують менш як 10 тис. грн на місяць. Хоча це на 10% менше, ніж у 2023 році, коли таких було 53%, більшість опитаних (56%) все ще вважають свої доходи недостатніми для забезпечення гідного рівня життя.
Раніше міністр освіти та науки України Оксен Лісовий пояснив, скільки повинні заробляти вчителі та чому педагоги у школах та дитячих садочках.
До слова, нардепка Ніна Южаніна заявляла, що після того, як військовий збір підвищиться до 5% зарплата вчителів знизиться на 3,5%.
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