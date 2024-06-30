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Деякі українці залишаться без субсидій від 1 липня: як цього уникнути

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Деякі українці залишаться без субсидій від 1 липня: як цього уникнути
Щоб оновити дані, люди можуть звернутися до відділення Пенсійного фонду, надіслати документи поштою або подати заявку через вебпортал ПФУ
фото з відкритих джерел

Щоб зберегти виплати, мешканцям тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій необхідно надати документи Пенсійному фонду

Деяким категоріям одержувачів житлових субсидій необхідно оновити дані до 1 липня. Про це повідомив заступник очільника Головного управління Пенсійного фонду (ПФУ) в Запорізькій області Сергій Кам'янченко, пише «Суспільне».

Згідно зі змінами, внесеними постановою №521 Кабінету Міністрів України від 8 травня 2024 року, деяким категоріям одержувачів житлових субсидій необхідно оновити свої дані, інакше виплати буде припинено від 1 липня.

«Після 1 червня до 1 липня люди мають звернутися для того, щоб оформити всі ці житлові субсидії за новими встановленими документами. Адже виплати (раніше оформлені субсидії, – ред.) тривають лише до 1 червня. Тому що минув великий проміжок часу», – пояснив Кам'янченко.

Для продовження отримання субсидії необхідно надати документи Пенсійному фонду до 1 липня. Представник ПФУ наголосив, що оновити дані варто тим, хто проживав або досі проживає на тимчасово окупованій території, а також мешканцям територій, де ведуться активні бойові дії.

Щоб оновити документи, люди можуть звернутися:

  • до відділення Пенсійного фонду;
  • надіслати документи поштою;
  • подати заявку через вебпортал Пенсійного фонду – там є відповідна опція, за якою людина звертається за призначенням пільг чи субсидій.

Нагадаємо, частина об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та деякі виконавці комунальних послуг не подають до Пенсійного фонду інформацію, необхідну для призначення житлових субсидій і пільг. Через це мешканці таких будинків можуть не отримати виплати. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики. У Мінсоцполітики нагадали, що документи для призначення субсидій і пільг можна подавати онлайн, а перерахунок їх розміру здійснюється автоматично.

Як повідомлялося, правила надання та втрати субсидій під час війни дещо змінилися. Про це розповіла юристка Наталія Василюк. Надання житлової субсидії припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виявлено порушення умов для надання допомоги.

До слова, Кабінет міністрів збільшив субсидії на електроенергію для жителів Харківської області, яка постраждала від російських обстрілів. Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте також: Підвищення цін на електроенергію: чи будуть перераховані субсидії
Теги: субсидія гроші Пенсійний фонд

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