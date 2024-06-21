Деякі українці можуть залишитися без субсидії: причина

Документи для призначення субсидій і пільг можна подавати онлайн

До Пенсійного фонду не надходить інформація, необхідна для призначення житлових субсидій і пільг

Частина об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та деякі виконавці комунальних послуг не подають до Пенсійного фонду інформацію, необхідну для призначення житлових субсидій і пільг. Через це мешканці таких будинків можуть не отримати виплати. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

«Через таку бездіяльність люди можуть стати заручниками ситуації, коли Пенсійний фонд не отримає всю чи частину інформації, необхідної для призначення житлово-комунальних субсидій, і, як наслідок, ті, хто потребує фінансової допомоги, не отримають житлових субсидій або пільг на житлово-комунальні послуги», – йдеться у заяві.

У Мінсоцполітики нагадали, що документи для призначення субсидій і пільг можна подавати онлайн, а перерахунок їх розміру здійснюється автоматично.

З 1 грудня 2022 р. житлові субсидії і пільги адмініструються Пенсійним фондом. ПФУ створив можливість подання спрощеного звернення за призначенням житлової субсидії, коли члену родини треба тільки подати спрощену заяву, а органи ПФУ самостійно з офіційних джерел здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати.

Також на порталі електронних послуг ПФУ було створено електронні кабінети для надавачів житлово-комунальних послуг, зокрема для ОСББ.

Нагадаємо, після підвищення тарифу на електроенергію Пенсійний фонд автоматично перерахує розмір субсидій для громадян. Субсидія збільшилася на 218,40 грн та компенсує розмір, на який зросла вартість послуги з електропостачання з 1 червня.