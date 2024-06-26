Хто з українців може отримати надбавки до пенсії: роз’яснення фахівців

Вікові надбавки до пенсії призначаються особам, які досягли 70 років

Розмір доплати залежить від віку пенсіонера та збільшується кожні п’ять років

Деякі пенсіонери мають право отримати додаткові кошти до пенсії. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Відповідно до чинного пенсійного законодавства в Україні вікові надбавки до пенсії призначаються особам, які досягли 70 років. Розмір такої доплати залежить від віку пенсіонера та збільшується кожні п’ять років.

Зокрема, пенсіонери можуть отримати:

від 70 до 74 років включно щомісяця додатково до 300 грн;

від 75 до 79 років включно – до 456 грн;

від 80 років – до 570 грн.

Доплати до основної пенсії людина отримує з місяця, коли у неї день народження. До Пенсійного фонду України додатково звертатись не потрібно. Вікову надбавку призначають громадянам, якщо їхня пенсійна виплата менша за 10 340,35 грн.

Нагадаємо, якщо відмовитися від призначення пенсії в 60 років та вийти на заслужений відпочинок пізніше, розмір пенсійних виплат збільшиться.

Як повідомлялося, на розмір пенсії впливає, зокрема, наявність необхідної кількості років страхового стажу. Але деяким українцям не зарахують частину трудового стажу, потрібного для виходу на пенсію.

До слова, мешканцям тимчасово окупованих територій та територій активних бойових дій для перепризначення субсидій та пільг потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду України.