Сенат Швейцарії провалив план із допомоги Україні на 5 млрд франків

Пакет був задуманий як внесок у безпеку Швейцарії та «мир у Європі» через війну, яку веде Росія проти України

Сьогодні, 3 червня, Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила виділення додаткової фінансової допомоги для власних збройних сил та надання допомоги Україні. Про це інформує Reuters.

Законодавці відхилили 15-мільярдний пакет допомоги, який включав 10,1 млрд франків додаткового фінансування для збройних сил Швейцарії та 5 млрд франків ($5,58 млрд) допомоги Україні.

Пакет був задуманий як внесок у безпеку Швейцарії та «мир у Європі» через війну, яку веде Росія проти України. Допомога Україні передбачалася на підтримку реконструкції та відновлення інфраструктури в країні.

Однак, як зазначає Reuters, останніми тижнями багато хто очікував поразки цього плану, особливо проти нього були законодавці з правого боку. Праві націоналістичні законодавці наполягають на тому, щоб Швейцарія залишалася суворо нейтральною.

15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери десятків країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запросили усі країни світу, окрім країни-агресорки, Росії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 90 країн підтвердили свою участь у саміті миру у Швейцарії в червні.

До слова, після проведення у Швейцарії Глобального саміту миру Європейський Союз хоче організувати восени у Саудівській Аравії переговори про мир в Україні з участю Росії.