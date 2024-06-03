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Сенат Швейцарії провалив план із допомоги Україні на 5 млрд франків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Сенат Швейцарії провалив план із допомоги Україні на 5 млрд франків
15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною
фото: з відкритих джерел

Пакет був задуманий як внесок у безпеку Швейцарії та «мир у Європі» через війну, яку веде Росія проти України

Сьогодні, 3 червня, Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила виділення додаткової фінансової допомоги для власних збройних сил та надання допомоги Україні. Про це інформує Reuters.

Законодавці відхилили 15-мільярдний пакет допомоги, який включав 10,1 млрд франків додаткового фінансування для збройних сил Швейцарії та 5 млрд франків ($5,58 млрд) допомоги Україні.

Пакет був задуманий як внесок у безпеку Швейцарії та «мир у Європі» через війну, яку веде Росія проти України. Допомога Україні передбачалася на підтримку реконструкції та відновлення інфраструктури в країні.

Однак, як зазначає Reuters, останніми тижнями багато хто очікував поразки цього плану, особливо проти нього були законодавці з правого боку. Праві націоналістичні законодавці наполягають на тому, щоб Швейцарія залишалася суворо нейтральною. 

15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери десятків країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запросили усі країни світу, окрім країни-агресорки, Росії. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 90 країн підтвердили свою участь у саміті миру у Швейцарії в червні.

До слова, після проведення у Швейцарії Глобального саміту миру Європейський Союз хоче організувати восени у Саудівській Аравії переговори про мир в Україні з участю Росії.

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Теги: Швейцарія гроші

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