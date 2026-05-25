День Держспецзв'язку: скільки заробляють фахівці з кіберзахисту

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Головний виклик для галузі – утримати людей в умовах жорсткої конкуренції з приватним IT
Фахівці з кіберзахисту – одні з найзатребуваніших в Україні, і держава платить мільярди, щоб не втратити їх на користь приватного IT

Сьогодні, 25 травня, Україна відзначає День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. «Главком» зібрав актуальні дані про доходи фахівців галузі у 2026 році.

Що таке Держспецзв'язку і чому 25 травня

Свято заснували у квітні 2021 року – на честь подій 2006 року, коли саме 25 травня на базі ліквідованого підрозділу СБУ утворили нову службу. Держспецзв'язку – центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що відповідає за урядовий зв'язок, кіберзахист, криптографічний захист інформації та безпеку Національної системи конфіденційного зв'язку. Простіше кажучи – це люди, які захищають державні комунікації та інформацію від кібератак і витоків.

У відомстві та на підприємствах його сфери управління працюють понад 11 тис. фахівців, з яких 80% – військовослужбовці.

Скільки заробляють у Держспецзв'язку

Доходи тут дуже різні – залежно від того, військовослужбовець людина чи держслужбовець, і від спеціалізації.

Посадовий оклад Голови Держспецзв'язку становить 35 700 грн, заступника – 32 200 грн. Водночас заступники зі статусом держслужбовця отримують 67 159 грн – більш ніж удвічі більше. До окладів додаються надбавки за інтенсивність служби (до 100%), за роботу в умовах режимних обмежень, за військове звання та вислугу років.

Мінімальне грошове забезпечення солдата-рекрутера – 20 130 грн. Фахівці з технічними навичками в оборонному секторі отримують понад 70 000 грн.

Кібербезпека – окрема розмова

Для військовослужбовців, які працюють у сфері кібербезпеки, передбачена щомісячна винагорода до 100% посадового окладу. Цивільні спеціалісти можуть отримувати надбавку за особливий характер роботи – до 50% окладу.

Для порівняння: середня зарплата у сфері інформації та телекомунікацій в Україні у першому кварталі 2026 року досягла 81 000 грн – саме з цим ринком держава змушена конкурувати за людей.

Скільки держава вкладає у галузь

Цифри бюджету показують, наскільки галузь є пріоритетною. На підвищення зарплат і грошового забезпечення військовослужбовців Держспецзв'язку у 2026 році виділено 1 387,1 млн грн. Окремо – 152 млн грн на підвищення зарплат працівникам вузлів зв'язку спеціального призначення.

Мінімальний посадовий оклад держслужбовця у 2026 році зріс до 8 320 грн – удвічі проти 4 540 грн у 2021 році. Середня зарплата по країні за січень–березень 2026 року становить 29 000 грн – на 5 000 грн більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Головний виклик для галузі – утримати людей в умовах жорсткої конкуренції з приватним IT. Саме тому держава щороку збільшує видатки та підвищує доплати для кіберфахівців. 

День Держспецзв'язку: скільки заробляють фахівці з кіберзахисту
Курс валют 25 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 25 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
В Україні під час війни різко зросли ціни на найдешевше житло. Названо несподівану причину
Ціни на пальне 23 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 23 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
