Курс валют 25 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 25 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро і злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,26, євро – 51,33 грн, польського злотого – 12,09 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,2619 51,3305 59,4039 12,0994 56,2914 Ощадбанк 44,00 / 44,40 51,15 / 51,70 - - - Приватбанк 44 / 44,44 51,07 / 51,81 59,13 / 59,88 12,04 / 12,19 - ПУМБ 44,00 / 44,60 51,30 / 52,00 58,60 / 60,00 11,88 / 12,18 - monobank 44,02 / 44,43 51,10 / 51,80 - - - Райффайзен 43,95 / 44,45 51,10 / 51,70 56,90 / 60,40 11,40 / 12,40 53,30 / 57,10 OTP Bank 43,65 / 44,35 51,00 / 51,95 - - 55,75 / 56,75 Укрсиббанк 43,90 / 44,45 50,90 / 51,80 57,70 / 60,15 - 54,90 / 56,90

* курс валют станом на 07:45 25 травня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.