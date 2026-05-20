День банківського працівника: скільки в Україні заробляють банкіри

Вікторія Літвінова
Медіанна зарплата у фінансовій сфері – 24 300 грн, але топменеджмент отримує втричі більше
Банківський сектор – один із найприбутковіших в Україні, і зарплати це відображають

Сьогодні, 20 травня, Україна відзначає День банківського працівника. «Главком» зібрав актуальні дані про доходи банкірів у 2026 році.

Чому 20 травня

День банківського працівника відзначають щороку 20 травня – відповідний указ Президент підписав у березні 2004 року. Дата символічна: саме 20 травня 1991 року Верховна Рада ухвалила перший у незалежній Україні закон «Про банки і банківську діяльність», що заклав основи сучасної фінансової системи. Сьогодні в Україні працює понад 60 активних банків, а Національний банк залишається одним із ключових регуляторів економіки в умовах воєнного стану.

Скільки заробляють банківські працівники у 2026 році

За даними порталів з працевлаштування, медіанна зарплата у категорії «Фінанси, банк» станом на травень 2026 року становить 24 300 грн – розрахована на основі понад 11 000 вакансій. Це медіана, тобто половина пропозицій – вище, половина – нижче. За даними Держстату, середня зарплата у фінансовій та страховій діяльності наприкінці 2025 року сягала 50 706 грн – один із найвищих показників серед усіх галузей.

Розкид між посадами – значний. Фінансовий директор отримує в середньому 79 400 грн, бізнес-аналітик – 64 500 грн, керівник відділення у Києві чи Одесі –  65 000–70 000 грн разом із бонусами. На іншому полюсі – касир із середньою зарплатою 22 000 грн по країні (у Києві – 28 500 грн) та адміністратор відділення з 22 800 грн плюс бонусна частина.

Як змінилися зарплати за рік

Наприкінці 2025 року темпи зростання зарплат у приватному секторі перевищували 20% на рік. У банківській сфері найбільше додали фінансові менеджери:  +25% (до 37 500 грн) та обліковці: +23% (до 28 000 грн). Аналітики й інкасатори додали +19%, операціоністи та фінансові директори: +18%. Найповільніше зростала зарплата економістів: +10%.

Особливо помітне зростання – у касирів Києва: +28%, до 28 500 грн. По країні ця посада додала скромніші +13%.

інфографіка: Главком

Чому зарплати ростуть

Ключовий рушій – гострий дефіцит кваліфікованих кадрів через мобілізацію та міграцію. Банки змушені конкурувати за фахівців і підвищувати оплату. Фінансову основу для цього забезпечує прибутковість сектору: за 2024 рік банки отримали понад 100 млрд грн чистого прибутку, а чиста процентна маржа тримається близько 7,7%. НБУ прогнозує, що зростання доходів у секторі продовжиться і у 2026 році – дефіцит кадрів нікуди не зник. У держбюджеті на 2026 рік середню зарплату по всіх галузях закладено на рівні 30 032 грн – банківський сектор цей показник давно перевищив.

