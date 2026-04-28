Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін вперше відреагував на удари України по Туапсе

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Диктатор поскаржився на прицільні українські удари по об'єктах на території РФ
фото: скрин з відео

Очільник Кремля заговорив про «екологічну катастрофу» 

Російський диктатор Володимир Путін висловив занепокоєння атаками безпілотників на енергетичні об’єкти РФ. Зокрема, він заявив, що удари по інфраструктурі в Туапсе несуть загрозу екологічній безпеці регіону. Про це, як повідомляють пропагандистські медіа, Путін заявив під час наради, присвяченої підготовці до виборів у Держдуму РФ у 2026 році, інформує «Главком».

Очільник Кремля поскаржився на зростання кількості атак безпілотних літальних апаратів на об’єкти, які він назвав «цивільною інфраструктурою». Окрему увагу він акцентував на нещодавніх інцидентах у Краснодарському краї.

«Все частіше безпілотники завдають ударів по цивільній інфраструктурі. Ось останній приклад – це удари по енергетичних об'єктах у Туапсе, які потенційно можуть спричинити й серйозні екологічні наслідки», – сказав Путін.

На думку Путіна, Україна вдається до такої тактики, тому що «щодня втрачає певні території». Також Путін додав, що удари безпілотниками по російській території завдаються все частіше.

«Главком» писав, що за останні два тижні Сили оборони України здійснили серію з трьох масованих атак дронами на стратегічний НПЗ у Туапсе, внаслідок яких було знищено понад 60% логістичних потужностей порту та безпосередньо вражено установки з переробки нафти.

Через масштабні пожежі і сильне токсичне задимлення російська влада була змушена вперше з початку атак оголосити термінову евакуацію населення, тоді як витік нафтопродуктів у Чорне море спричинив екологічну катастрофу.

У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 квітня підрозділами Сил оборони України здійснено повторне ураження нафтопереробного заводу «Туапсинський» у Краснодарському краї Росії. 

Нагадаємо, у російському місті Туапсе після нічної атаки безпілотників влада закликала мешканців прилеглих до нафтопереробного заводу районів евакуюватися через масштабну пожежу. За офіційними даними, внаслідок атаки дронів на території Туапсинського НПЗ виникла пожежа. Російська сторона заявляє, що займання сталося після падіння уламків безпілотників. Вогонь охопив частину резервуарів із нафтою.

Теги: росія путін дрон Україна безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua