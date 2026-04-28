Путін вперше відреагував на удари України по Туапсе

Диктатор поскаржився на прицільні українські удари по об'єктах на території РФ

Очільник Кремля заговорив про «екологічну катастрофу»

Російський диктатор Володимир Путін висловив занепокоєння атаками безпілотників на енергетичні об’єкти РФ. Зокрема, він заявив, що удари по інфраструктурі в Туапсе несуть загрозу екологічній безпеці регіону. Про це, як повідомляють пропагандистські медіа, Путін заявив під час наради, присвяченої підготовці до виборів у Держдуму РФ у 2026 році, інформує «Главком».

Очільник Кремля поскаржився на зростання кількості атак безпілотних літальних апаратів на об’єкти, які він назвав «цивільною інфраструктурою». Окрему увагу він акцентував на нещодавніх інцидентах у Краснодарському краї.

«Все частіше безпілотники завдають ударів по цивільній інфраструктурі. Ось останній приклад – це удари по енергетичних об'єктах у Туапсе, які потенційно можуть спричинити й серйозні екологічні наслідки», – сказав Путін.

На думку Путіна, Україна вдається до такої тактики, тому що «щодня втрачає певні території». Також Путін додав, що удари безпілотниками по російській території завдаються все частіше.

«Главком» писав, що за останні два тижні Сили оборони України здійснили серію з трьох масованих атак дронами на стратегічний НПЗ у Туапсе, внаслідок яких було знищено понад 60% логістичних потужностей порту та безпосередньо вражено установки з переробки нафти.

Через масштабні пожежі і сильне токсичне задимлення російська влада була змушена вперше з початку атак оголосити термінову евакуацію населення, тоді як витік нафтопродуктів у Чорне море спричинив екологічну катастрофу.

У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 квітня підрозділами Сил оборони України здійснено повторне ураження нафтопереробного заводу «Туапсинський» у Краснодарському краї Росії.

Нагадаємо, у російському місті Туапсе після нічної атаки безпілотників влада закликала мешканців прилеглих до нафтопереробного заводу районів евакуюватися через масштабну пожежу. За офіційними даними, внаслідок атаки дронів на території Туапсинського НПЗ виникла пожежа. Російська сторона заявляє, що займання сталося після падіння уламків безпілотників. Вогонь охопив частину резервуарів із нафтою.