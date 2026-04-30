Ворожий удар знищив квартиру відомого українського конструктора: 91-річна дружина дивом вціліла (фото)

Лариса Голуб
Дружина конструктора залишилася без житла
У Дніпрі внаслідок ворожого удару зруйновано будинок родини конструктора конструкторського бюро «Південне»

Внаслідок масованої ворожої атаки по Дніпру 25 квітня, був пошкоджений житловий будинок, в якому мешкала родина головного конструктора Конструкторського Бюро Космічних Апаратів і Систем (КБ «Південне») Володимира Драновського. Його дружина дивом врятувалася. Про це повідомила онука науковця Дар'я Верболоз, інформує «Главком».

Родина відомого конструктора втратила житло

Як повідомляє Дар'я Верболоз, нині 91-річна жінка лишилася без даху над головою. Їхня квартира зазнала сильних пошкоджень.

Володимир Драновський був головним конструктором і начальником Конструкторського Бюро Космічних Апаратів і Систем (Південне). Чоловік з родиною жив у Дніпрі. У 2018 році його серце зупинилося, проте у родинній квартирі лишилася його дружина

«Людина, яка присвятила життя діяльності, яка пов’язана з розробкою та створенням космічних апаратів і космічних систем, зокрема серій Космос, Інтеркосмос, Океан, Січ, Мікросупутник. Він працював там, де помилка є неприпустимою. Де кожна деталь – це результат місяців розрахунків, перевірок і відповідальності. Де створюються системи, що потребують найвищої точності та глибоких знань. Він будував складні речі, які служили країні та людям. А сьогодні його родина опинилася в складній ситуації. Дім, у якому жила його дружина, знищено», – розповіла Дар'я Верболоз.

Дівчина розповіла, що родина відкрила збір для бабусі, щоб знайти для неї нове житло та придбати необхідні речі, адже все залишилося у помешканні.

Що відомо про атаку 25 квітня

25 квітня ворог масовано атакував Україну шахедами та ракетами. Влучання зафіксували у Дніпрі, Харкові, Чернігівській, Київській, Одеській, Черкаській та інших областях.

Протягом доби внаслідок російських атак по Дніпру загинуло вісім жителів міста, ще 49 отримали поранення. 26 квітня в обласній військовій адміністрації повідомили, що кількість загиблих внаслідок удару по Дніпру 25 квітня зросла до девʼяти. У лікарні помер 24-річний чоловік.

«Главком» писав, що 25 квітня росіяни 20 годин поспіль атакували Дніпро. Били ракетами та безпілотниками по житлових кварталах.

Російські війська здійснили повторну атаку на Дніпро, цинічно поціливши у той самий житловий район, який став мішенню під час нічного обстрілу. Рятувальні роботи, що тривали на місці нічного влучання, були перервані новими вибухами. 

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

