Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Що найчастіше вбиває українців у побуті? Поговоримо мовою фактів

Якщо прибрати емоції і подивитися на цифри, картина виглядає трохи інакше
Коли починається дискусія про легалізацію вогнепальної зброї, зазвичай звучать дуже гучні та емоційні аргументи. Але якщо прибрати емоції і подивитися на цифри, картина виглядає трохи інакше. І як правило аргумент один – це небезпечно, бо ми всі один одного перестріляємо. При цьому ігнорується той факт, що на руках понад 10 млн одиниць легальної та не легальної зброї і щось масових стрільб ми не бачимо.

Але давайте поговоримо мовою фактів про те, а що ж насправді найчастіше вбиває українців? За 2024 рік в Україні у дорожніх аваріях загинули 3202 людини. А умисні вбивства становили 1052 випадки. Тобто якщо скласти ці категорії разом, то з кожних ста смертей приблизно сімдесят п’ять припадає на дорогу і лише двадцять п’ять на всі вбивства.

Тепер давайте подивимось на структуру цих вбивств. Так от, усередині цих двадцяти п’яти випадків близько десяти це ножі та інші підручні предмети. Близько чотирьох це вогнепальна зброя. Решта це побиття, удушення та інші способи. Це не аргумент за або проти. Це реальна статистика, яка показує, як саме розподіляються ризики.

Тоді виникає незручне питання. Якщо ми мислимо логікою повної заборони всього небезпечного, то що далі. Забороняти ножі, бо ними вбивають частіше? Заборонити бойові мистецтва, бо на вулицях ми бачили як професійні спортсмени вбивали людей одним ударом? Ну і звісно, мабуть, варто заборонити автомобілі, бо вони забирають найбільше життів.

Чи може все ж ми рухаємося іншим шляхом. Тобто питання не лише про зброю, а питання про модель впровадження.

  • Перша модель. Зброя не може бути доступною за жодних умов.
  • Друга модель. Зброя може бути доступною, але тільки за жорсткого контролю. Перевірка, навчання, психологічна оцінка, постійний моніторинг. Як до прикладу у Чехії.
  • Третя модель. Обмежений доступ для окремих груп. Наприклад для ветеранів або людей, які живуть ближче до Росії.
  • Четверта модель. Комбінований підхід, де різні категорії мають різні правила доступу.

Кожна з цих моделей має переваги та мінуси і жодна не є ідеальною. Питання у мене до вас просте, а яку модель ви вважаєте відповідальною і реалістичною для України сьогодні? Пишіть у коментарях.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Читайте також

Польща намагається подолати кадровий дефіцит в медицині через підвищення зарплат
Польща підвищує мінімальну зарплату: хто і скільки отримуватиме
Вчора, 16:56
Вікторія Боброва захищала Батьківщину
На війні загинула військова, продюсерка Вікторія Боброва
24 квiтня, 19:19
Російським підрозділам не вдалося надійно закріпитися десь через активний опір ЗСУ
«М'ясорубка» на Донбасі: чому росіяни не можуть взяти Костянтинівку та Добропілля
21 квiтня, 10:46
Мадяр висунув умову: кредит Україні в обмін на нафту
Угорщина готова розблокувати кредит Україні за однієї умови
15 квiтня, 11:46
Вибухи в Криму та Мелітополі, заяви Венса: головне за ніч
Вибухи в Криму та Мелітополі, заяви Венса: головне за ніч
14 квiтня, 05:39
Доставка продуктів та боєприпасів на передову бійцями 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» у березні 2026 року
Плани Росії, відповідь України, ризики: чого чекати від російського наступу-2026?
7 квiтня, 16:45
Хлопці пішли з дому, щоб кататись на велосипедах
На Рівненщині двоє малюків не повернулися з прогулянки: один загинув, іншого розшукують
6 квiтня, 05:30
Александріна Іоніцой, яка навчається в консерваторії Джузепе Верді
Від шкільної сцени до італійської опери: молода українська співачка підкорює Ла Скала
29 березня, 16:59
О 21:23 в Україні почалися відбої тривог
Росія атакувала Україну «Кинджалами»
28 березня, 21:35

Віктор Таран

Що найчастіше вбиває українців у побуті? Поговоримо мовою фактів
Що найчастіше вбиває українців у побуті? Поговоримо мовою фактів
Здається, епоха Віктора Орбана завершилась
Здається, епоха Віктора Орбана завершилась
Чому розмови про поступки ведуть до катастрофи
Чому розмови про поступки ведуть до катастрофи
Вірменія виходить із орбіти Росії?
Вірменія виходить із орбіти Росії?
Стара платівка Кремля: чому «два місяці» – це не про Україну
Стара платівка Кремля: чому «два місяці» – це не про Україну
Україна вступила в коаліцію з США та Ізраїлем проти Ірану? Все не так, як здається
Україна вступила в коаліцію з США та Ізраїлем проти Ірану? Все не так, як здається

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 28 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Вчора, 16:45
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Вчора, 14:25
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Вчора, 13:00

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
