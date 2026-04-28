Що найчастіше вбиває українців у побуті? Поговоримо мовою фактів

Побутова смертність в Україні: що показують реальні цифри

Коли починається дискусія про легалізацію вогнепальної зброї, зазвичай звучать дуже гучні та емоційні аргументи. Але якщо прибрати емоції і подивитися на цифри, картина виглядає трохи інакше. І як правило аргумент один – це небезпечно, бо ми всі один одного перестріляємо. При цьому ігнорується той факт, що на руках понад 10 млн одиниць легальної та не легальної зброї і щось масових стрільб ми не бачимо.

Але давайте поговоримо мовою фактів про те, а що ж насправді найчастіше вбиває українців? За 2024 рік в Україні у дорожніх аваріях загинули 3202 людини. А умисні вбивства становили 1052 випадки. Тобто якщо скласти ці категорії разом, то з кожних ста смертей приблизно сімдесят п’ять припадає на дорогу і лише двадцять п’ять на всі вбивства.

Тепер давайте подивимось на структуру цих вбивств. Так от, усередині цих двадцяти п’яти випадків близько десяти це ножі та інші підручні предмети. Близько чотирьох це вогнепальна зброя. Решта це побиття, удушення та інші способи. Це не аргумент за або проти. Це реальна статистика, яка показує, як саме розподіляються ризики.

Тоді виникає незручне питання. Якщо ми мислимо логікою повної заборони всього небезпечного, то що далі. Забороняти ножі, бо ними вбивають частіше? Заборонити бойові мистецтва, бо на вулицях ми бачили як професійні спортсмени вбивали людей одним ударом? Ну і звісно, мабуть, варто заборонити автомобілі, бо вони забирають найбільше життів.

Чи може все ж ми рухаємося іншим шляхом. Тобто питання не лише про зброю, а питання про модель впровадження.

Перша модель. Зброя не може бути доступною за жодних умов.

Друга модель. Зброя може бути доступною, але тільки за жорсткого контролю. Перевірка, навчання, психологічна оцінка, постійний моніторинг. Як до прикладу у Чехії.

Третя модель. Обмежений доступ для окремих груп. Наприклад для ветеранів або людей, які живуть ближче до Росії.

Четверта модель. Комбінований підхід, де різні категорії мають різні правила доступу.

Кожна з цих моделей має переваги та мінуси і жодна не є ідеальною. Питання у мене до вас просте, а яку модель ви вважаєте відповідальною і реалістичною для України сьогодні? Пишіть у коментарях.