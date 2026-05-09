Зеленський їде до Москви? Офіс президента відповів Кремлю

glavcom.ua
Надія Карбунар
Переговори між Росією та Україною у Москві неможливі, заявили в Офісі президента
Радник голови Офісу президента Сергій Лещенко відреагував на заяву помічника президента РФ Юрія Ушакова

В Офісі президента України прокоментували можливість зустрічі Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Як інформує «Главком», у коментарі журналістам в ефірі національного телемарафону радник голови Офісу президента Сергій Лещенко відреагував на заяву помічника президента РФ Юрія Ушакова. Той запропонував Москву як місце зустрічі лідерів.

«Москва – столиця держави-агресора. Такий формат переговорів неможливий», – заявив він.

Нагадаємо, помічник російського президента із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков у суботу, 9 травня, нахабно заявив, що Путін нібито «готовий прийняти» Зеленського в Москві.

«Нехай приїжджає», – сказав він в коментарі російським пропагандистам.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною та Росією оголошено триденне перемир'я. Раніше повідомлясь, Росія оголосила одностороннє «перемир'я» з нульової години 8 травня до 10 травня – на честь 81-ї річниці перемоги над нацизмом. Москва закликала Київ «наслідувати цей приклад», однак обставила власну ініціативу прямими погрозами.

Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив триденне перемир'я з Росією з 9 по 11 травня та обмін полоненими.

Зеленський зауважив, що в межах перемовного процесу за посередництва американської сторони Україна отримала згоду Росії на обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000». Також, за його словами, 9, 10 та 11 травня має діяти режим тиші.

