Нова стратегія ППО: Україна готує «сюрприз» для російських «шахедів»

glavcom.ua
До масового виробництва систем Octopus, розроблених фахівцями ЗСУ, долучилися 29 компаній
фото: t.me/Denys_Smyhal

ЗСУ масштабують серійне знищення ворожих безпілотників

Україна масштабує серійне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus, призначених для знищення іранських безпілотників «Шахед» та інших повітряних цілей. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє «Главком» з посиланням на Defence Express.

Міністерство оборони вже законтрактувало 8 тис. одиниць Octopus. Ці системи були розроблені фахівцями всередині Збройних Сил України, пройшли випробування в бойових умовах і наразі входять у фазу масового виробництва.

До проєкту долучилися 29 українських компаній, які отримали відповідні ліцензії. Виробництво підтримує уряд Великої Британії, а державні контракти вже підписані з чотирма виробниками. Це дозволяє створити розподілену модель виробництва для швидкого нарощування обсягів поставок.

Дрон оснащений функцією автоматичного дозахоплення цілі, що дозволяє йому вражати об'єкти з мінімальною участю оператора. Це критично важливо для боротьби зі швидкісними або маневреними цілями, зокрема під час масованих атак «Шахедами».

Система здатна працювати вдень і вночі на низьких висотах. Розробники забезпечили стабільну роботу безпілотника навіть в умовах активного використання ворогом засобів радіоелектронної боротьби. Прискорення виробництва стало можливим завдяки рішенню уряду дозволити передачу військових технологій приватним компаніям без втрати прав інтелектуальної власності.

Нагадаємо, Україна активно розбудовує ешелоновану систему протиповітряної оборони для боротьби з недорогими, але масовими повітряними загрозами.

Раніше повідомлялося, що український «мисливець за шахедами» Octopus вийшов у серійне виробництво. Безпілотник, який вже довів свою результативність на полі бою, адаптований до найскладніших умов: він ігнорує «глушилки» та ефективно полює на цілі вночі. Наразі над випуском працюють три заводи, ще понад десяток підприємств невдовзі приєднаються до проєкту.

 

Читайте також:

Читайте також

СБУ демонструє здатність діяти глибоко в тилу противника
СБУ нарощує темпи ураження ворога, або Чому ниють Z-пропагандисти?
20 квiтня, 15:43
Через механізм СВАМ українські металурги ризикують ключовий ринок Євросоюзу
Гільйотина для української економіки, або Що таке CBAM?
7 квiтня, 13:00
Україні сьогодні потрібна не кампанія боротьби з цінниками
Про ціни та вартість життя в Україні. Як рятувати ситуацію? Авторська стаття
21 квiтня, 14:25
Україна застосувала санкції проти російських субʼєктів, які забезпечують ВПК ворога
Україна застосувала санкції проти РФ: що відомо
4 квiтня, 10:40
Король Швеції прибув до України з першим візитом від 2022 року
До України прибув король Швеції Карл XVI Густав
17 квiтня, 14:18
Лікарі зуміли витягти величезне скло з легені пацієнта
Неймовірна історія порятунку: львівські хірурги дістали 10-сантиметровий уламок з легені чоловіка (фото)
21 квiтня, 09:08
Очільник МЗС наголосив, що кожен керівник дипломатичної установи повинен мати чітку стратегію змін
Міністр Сибіга розкрив вимоги, які він ставить перед кожним українським послом
22 квiтня, 13:36
Кількість іммігрантів у ЄС за 15 років зросла майже на 60% — з 40 до 64,2 мільйона
Франція підрахувала біженців і дійшла разючого висновку
23 квiтня, 15:56
Лукашенко хоче зберегти владу, не втягуючи білорусів у війну, але і Путіну він не може заперечити, вважає експерт
«Путін може використати білоруський ресурс без відома Лукашенка». Експерт допустив неочікуваний сценарій
27 квiтня, 15:43

Новини

У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Сьогодні, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Вчора, 10:45

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
