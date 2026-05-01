Нова стратегія ППО: Україна готує «сюрприз» для російських «шахедів»

ЗСУ масштабують серійне знищення ворожих безпілотників

Україна масштабує серійне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus, призначених для знищення іранських безпілотників «Шахед» та інших повітряних цілей. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє «Главком» з посиланням на Defence Express.

Міністерство оборони вже законтрактувало 8 тис. одиниць Octopus. Ці системи були розроблені фахівцями всередині Збройних Сил України, пройшли випробування в бойових умовах і наразі входять у фазу масового виробництва.

До проєкту долучилися 29 українських компаній, які отримали відповідні ліцензії. Виробництво підтримує уряд Великої Британії, а державні контракти вже підписані з чотирма виробниками. Це дозволяє створити розподілену модель виробництва для швидкого нарощування обсягів поставок.

Дрон оснащений функцією автоматичного дозахоплення цілі, що дозволяє йому вражати об'єкти з мінімальною участю оператора. Це критично важливо для боротьби зі швидкісними або маневреними цілями, зокрема під час масованих атак «Шахедами».

Система здатна працювати вдень і вночі на низьких висотах. Розробники забезпечили стабільну роботу безпілотника навіть в умовах активного використання ворогом засобів радіоелектронної боротьби. Прискорення виробництва стало можливим завдяки рішенню уряду дозволити передачу військових технологій приватним компаніям без втрати прав інтелектуальної власності.

Нагадаємо, Україна активно розбудовує ешелоновану систему протиповітряної оборони для боротьби з недорогими, але масовими повітряними загрозами.

Раніше повідомлялося, що український «мисливець за шахедами» Octopus вийшов у серійне виробництво. Безпілотник, який вже довів свою результативність на полі бою, адаптований до найскладніших умов: він ігнорує «глушилки» та ефективно полює на цілі вночі. Наразі над випуском працюють три заводи, ще понад десяток підприємств невдовзі приєднаються до проєкту.