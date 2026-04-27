Росія вигадала новий фейк про українських капеланів ЗСУ (відео)

Ворожа пропаганда продовжує кампанію з дискредитації Сил оборони України

Російська пропаганда посилила кампанію з дискредитації Збройних Сил України. Цього разу головною мішенню стала Служба військового капеланства, яку звинуватили у створенні каральних підрозділів. Про чергову хвилю дезінформації повідомив Центр протидії дезінформації, інформує «Главком».

У чому суть російського фейку

Пропагандистські медіа Росії поширюють відеоролики з абсурдними заявами. За версією окупантів, українські капелани:

Беруть безпосередню участь у формуванні «загороджувальних загонів» у Збройних Сил України.

Є «вихідцями з нацбатальйонів» та діють за таємними «інструкціями НАТО».

Як «речові докази» у пропагандистських сюжетах демонструють релігійну літературу, нагороди та внутрішню документацію, намагаючись надати вигадкам вигляду достовірності.

🤡 російські пропагандистські медіа поширюють абсурдні заяви про те, що українські капелани... беруть участь у формуванні «загороджувальних загонів» у ЗСУ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 27, 2026

Чому це брехня

У Центрі протидії дезінформації зазначають що ці заяви не мають нічого спільного з реальністю і є частиною інформаційно-психологічної операції:

Діяльність капеланів регулюється законом і спрямована виключно на духовну та психологічну підтримку бійців. Військові священники не мають зброї , не беруть участі в боях і не володіють повноваженнями формувати будь-які військові чи поліцейські підрозділи.

, не беруть участі в боях і не володіють повноваженнями формувати будь-які військові чи поліцейські підрозділи. Міф про «загородзагони»: Сама концепція «загороджувальних загонів» в українській армії є давнім вимислом Кремля, який неодноразово спростовувався фактами.

Мета ворога

Росія намагається посіяти недовіру до військового керівництва та духівництва, дискредитувати капеланство як інституцію та деморалізувати особовий склад Збройних Сил України. Використання релігійної теми є спробою окупантів прикрити власні військові злочини та створити образ «ворога віри».

У Центрі протидії дезінформації закликають громадян довіряти лише перевіреним джерелам і не піддаватися на провокації ворога.

«Главком» писав, що пропагандистські ресурси ворога розпочали нову хвилю інформаційної атаки на Сили оборони України. Цього разу окупанти поширюють дезінформацію про те, що підрозділи Національної гвардії України нібито виконують роль «загороджувальних загонів» поблизу села Зибине, що на Харківщині.

У Центрі протидії дезінформації повідомляють: згідно з вигадкою ворога, нацгвардійці нібито силою змушують бійців 113-ї окремої бригади ТрО залишатися на позиціях, не даючи їм відступати. Насправді ці заяви не мають нічого спільного з реальністю.

Раніше повідомлялось, що російська пропаганда запустила чергову інформаційну атаку, спрямовану на деморалізацію українського суспільства та дискредитацію Збройних Сил. Цього разу окупанти використали штучний інтелект, щоб створити відео про нібито «втечу» морпіхів з позицій на Донеччині.