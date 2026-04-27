Росія вигадала новий фейк про українських капеланів ЗСУ (відео)

Лариса Голуб
Ворожа пропаганда продовжує кампанію з дискредитації Сил оборони України

Російська пропаганда посилила кампанію з дискредитації Збройних Сил України. Цього разу головною мішенню стала Служба військового капеланства, яку звинуватили у створенні каральних підрозділів. Про чергову хвилю дезінформації повідомив Центр протидії дезінформації, інформує «Главком».

У чому суть російського фейку

Пропагандистські медіа Росії  поширюють відеоролики з абсурдними заявами. За версією окупантів, українські капелани:

  • Беруть безпосередню участь у формуванні «загороджувальних загонів» у Збройних Сил України.
  • Є «вихідцями з нацбатальйонів» та діють за таємними «інструкціями НАТО».

Як «речові докази» у пропагандистських сюжетах демонструють релігійну літературу, нагороди та внутрішню документацію, намагаючись надати вигадкам вигляду достовірності.

Чому це брехня

У Центрі протидії дезінформації зазначають що ці заяви не мають нічого спільного з реальністю і є частиною інформаційно-психологічної операції:

  • Законний статус: Діяльність капеланів регулюється законом і спрямована виключно на духовну та психологічну підтримку бійців.
  • Військові священники не мають зброї, не беруть участі в боях і не володіють повноваженнями формувати будь-які військові чи поліцейські підрозділи.
  • Міф про «загородзагони»: Сама концепція «загороджувальних загонів» в українській армії є давнім вимислом Кремля, який неодноразово спростовувався фактами.

Мета ворога

Росія намагається посіяти недовіру до військового керівництва та духівництва, дискредитувати капеланство як інституцію та деморалізувати особовий склад Збройних Сил України. Використання релігійної теми є спробою окупантів прикрити власні військові злочини та створити образ «ворога віри».

У Центрі протидії дезінформації закликають громадян довіряти лише перевіреним джерелам і не піддаватися на провокації ворога.

«Главком» писав, що пропагандистські ресурси ворога розпочали нову хвилю інформаційної атаки на Сили оборони України. Цього разу окупанти поширюють дезінформацію про те, що підрозділи Національної гвардії України нібито виконують роль «загороджувальних загонів» поблизу села Зибине, що на Харківщині. 

У Центрі протидії дезінформації повідомляють: згідно з вигадкою ворога, нацгвардійці нібито силою змушують бійців 113-ї окремої бригади ТрО залишатися на позиціях, не даючи їм відступати. Насправді ці заяви не мають нічого спільного з реальністю.

Раніше повідомлялось, що російська пропаганда запустила чергову інформаційну атаку, спрямовану на деморалізацію українського суспільства та дискредитацію Збройних Сил. Цього разу окупанти використали штучний інтелект, щоб створити відео про нібито «втечу» морпіхів з позицій на Донеччині.

Читайте також

Президент ПА НАТО закликав прискорити підтримку України
Зволікання вбиває. Президент асамблеї НАТО зробив гучну заяву про Україну
24 квiтня, 20:44
Рання капуста вітчизняного виробництва з’явилася на українському ринку
У продажу з'явилася рання капуста українського виробництва: яка ціна
24 квiтня, 11:11
Пакет передбачає фінансування на €90 млрд і нові обмеження проти РФ
Посли ЄС схвалили кредит Україні на €90 млрд і нові санкції проти РФ
22 квiтня, 14:20
Відновлення Туапсинського НПЗ лишається під питанням
НПЗ у Туапсе зупинився після ударів дронів по порту
21 квiтня, 21:17
Росія нікому переговори не нав’язувала, заявив Лавров
Кремль зробив несподівану заяву про переговори з Україною
18 квiтня, 16:32
Попит на якісний овоч зростає, але пропозиція обмежена
В Україні почала дорожчати морква
10 квiтня, 10:29
Венс розкритикував бої за «кілька квадратних кілометрів»
Віцепрезидент США поставив під сумнів боротьбу за території в Україні
8 квiтня, 16:48
Бої під Покровськом: у Гришиному триває штурм, ЗСУ б’ють артилерію
Наступ РФ під Покровськом захлинувся: що відомо
7 квiтня, 19:51
У ніч на 26 березня підрозділи Сил оборони завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу
Один із найбільших російських НПЗ зупинив роботу щонайменше на місяць – Reuters
31 березня, 21:04

Політика

«Путін може використати білоруський ресурс без відома Лукашенка». Експерт допустив неочікуваний сценарій
«Путін може використати білоруський ресурс без відома Лукашенка». Експерт допустив неочікуваний сценарій
Росія вигадала новий фейк про українських капеланів ЗСУ (відео)
Росія вигадала новий фейк про українських капеланів ЗСУ (відео)
«Завадили амбіціям Заходу». Кім Чен Ин зробив гучну заяву про військову співпрацю з РФ
«Завадили амбіціям Заходу». Кім Чен Ин зробив гучну заяву про військову співпрацю з РФ
Росія і Північна Корея уклали нову оборонну угоду до 2031 року
Росія і Північна Корея уклали нову оборонну угоду до 2031 року
«Армада» дронів разом з Україною. Прем’єр Польщі оголосив про новий проєкт
«Армада» дронів разом з Україною. Прем’єр Польщі оголосив про новий проєкт
Глава МЗС Ірану прибув до РФ: мета візиту
Глава МЗС Ірану прибув до РФ: мета візиту

Новини

«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Сьогодні, 14:25
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Сьогодні, 13:00
Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Сьогодні, 11:25
Генштаб розкрив деталі підготовки українських військових у Польщі
Сьогодні, 08:46
В Україні сильний вітер: погода на 27 квітня 2026
Сьогодні, 06:00

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

