Курс валют 7 червня 2026: долар тримає рекорд

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 7 червня 2026 року. Порівняно з п'ятницею, 5 червня, долар не змінив вартість, як і інші валюти. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,38, євро – 51,67 грн, польського злотого – 12,19 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,3793 51,6686 59,7345 12,1938 56,3833 Ощадбанк 44,25 / 44,45 51,30 / 51,85 - - - Приватбанк 44,10 / 44,64 51,05 / 51,81 59,08 / 59,88 12,04 / 12,22 - ПУМБ 44,10 / 44,70 51,40 / 52,10 58,80 / 60,20 11,95 / 12,25 - monobank 44,15 / 44,63 51,06 / 51,75 - - - Райффайзен 44,15 / 44,57 51,20 / 51,80 57,40 / 60,80 11,50 / 12,50 53,60 / 57,40 OTP Bank 43,85 / 44,40 51,00 / 51,95 - - 55,75 / 56,75 Укрсиббанк 44,15 / 44,63 51,10 / 51,81 58,50 / 60,30 - 55,10 / 56,95

* курс валют станом на 09:20 7 червня 2026 року

У порівнянні з показниками тижневої давнини (станом на 31 травня 2026 року), офіційний курс усіх ключових іноземних валют щодо української гривні продемонстрував зростання.

Найбільше зростання у грошовому еквіваленті продемонстрував британський фунт стерлінгів – його офіційна вартість підскочила одразу на 38 копійок. Євро та швейцарський франк також показали суттєвий рух угору, додавши до своєї вартості 23 копійки та 26 копійок відповідно. Долар США демонструє більш помірну, але стабільну тенденцію до зростання, укріпившись за тиждень на 11 копійок. Польський злотий змінився найменше – курс зріс усього на 4 копійки.

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.