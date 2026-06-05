Податок на посилки з маркетплейсів: Молдова пішла українським шляхом

З 1 жовтня в Молдові почнуть стягувати 20% ПДВ з покупок на міжнародних онлайн-платформах

Молдова запроваджує 20% ПДВ на закордонні посилки з міжнародних маркетплейсів

Уже з 1 жовтня поточного року Молдова почне стягувати податок на додану вартість у розмірі 20% з усіх покупок, які громадяни здійснюють на закордонних торговельних майданчиках. Цей крок покликаний захистити внутрішнього виробника та вирівняти правила гри на ринку ритейлу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

Реформа у Молдові фактично дублює фінансові кроки України, яка також активно трансформує правила оподаткування міжнародних відправлень, що є однією з ключових вимог європейських партнерів для довгострокової фінансової підтримки. Міністр фінансів Молдови Адріан Гаврилиця наголосив, що рішення Кабінету міністрів не є впровадженням нового фіскального збору. Насправді йдеться про закриття податкових лазівок та скасування раніше чинних преференцій для іноземного імпорту.

За словами урядовця, в країні історично закладені єдині правила та обов’язковий ПДВ, який має без винятків поширюватися на весь обсяг товарів, що перетинають кордон. Раніше встановлений безмитний ліміт для посилок вартістю до €150 не створював відчутних проблем для бюджету, проте стрімкий і неконтрольований розвиток глобальної інтернет-торгівлі за останні роки повністю змінив структуру ринку.

Наразі держава взяла курс на повну уніфікацію податкового законодавства. Після набуття чинності жовтневих правил для покупців закордонних маркетплейсів не з’являться жодні додаткові мита чи бюрократичні збори – виключно стандартний 20-відсотковий ПДВ.

Головним тригером для ухвалення реформи стала тривала та наполеглива критика з боку місцевих молдовських підприємців та виробників, які опинилися в дискримінаційному становищі.

«Ми шкодимо своїй економіці, тому що залишаємо діри, які є несправедливими щодо місцевого бізнесу, який створює робочі місця і сплачує податки. Не можна, щоб одні платили, а інші – ні», – підкреслив Адріан Гаврилиця.

Водночас уряд заспокоює рядових споживачів. Попри побоювання громадян, фіксація ПДВ не означає автоматичного й пропорційного злету роздрібних цін на 20%. Фінансове відомство переконане, що великі міжнародні цифрові гіганти мають достатньо високу маржинальність, аби частково абсорбувати цей податок і включити його у вартість товарів без шкоди для гаманців покупців.

Молдова у своїх діях фактично копіює шлях України, яка раніше також розпочала реформу оподаткування посилок із закордонних інтернет-магазинів. Для Києва синхронізація податкового та митного законодавства з європейськими стандартами в секторі e-commerce є не просто елементом наведення ладу на внутрішньому ринку, а жорсткою та обов'язковою умовою для отримання масштабного пакета макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на загальну суму €90 млрд. Обидві країни, рухаючись у напрямку євроінтеграції, ліквідують внутрішні сірі зони для побудови прозорої економічної моделі.

Нагадаємо, Верховна Рада провалила голосування за усі поправки до законопроєкту №12360 про оподаткування закордонних посилок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Нардепи не підтримали всі 11 поправок, а сам законопроєкт не змогли відправити на повторне друге читання. У разі ухвалення документ передбачав скасування пільгового порогу та мав запровадити податок на додану вартість для посилок із-за кордону вартістю до 150 євро.

Варто зазначити, що оподаткування посилок є однією з вимог МВФ для того, щоб Україна продовжила отримувати міжнародну допомогу.