П'ять найбільш оплачуваних професій в Україні: складено новий рейтинг

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
П'ять найбільш оплачуваних професій в Україні: складено новий рейтинг
Експерти твердять, що зараз українці шукають роботу з гнучким графіком
Аналітики дослідили, як змінився ринок праці з довоєнного січня 2022 року

Аналітики OLX Робота проаналізували, як змінився ринок праці у 2026 році порівняно з довоєнним 2022 роком. Вони вважають, що кількість вакансій збільшилася на 13%, тоді як кількість відгуків на них скоротилася на 3,5%. Також заробітна плата Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу OLX Робота.

Аналітики зазначають, що нині український бізнес активно відновлюється, проте стикається з критичною нестачею рук. Експерти склали перелік найбільш оплачуваних професій.

ТОП-5 найбільш оплачуваних професій:

  • брокер (сфера нерухомості) – 112,5 тис. грн (+ 72%);
  • вакансії у категорії «служба в Силах оборони» – 70,6 тис. грн;
  • фасадник – 65 тис. грн, (+86%);
  • штукатур – 62,8 тис. грн, (+128%),
  • муляр – 55 тис. грн, (+57%).

Аналітик твердять, що заробітна плата за цей період в Україні зросла майже на 94%.

Разом з тим, у січні 2022 року перелік найбільш оплачуваних професій дещо відрізнявся.

Найвищу зарплату у січні 2022 року отримували:

  • брокери з нерухомості – 65,5 тис. грн;
  • мулярі та фасадники – 35 тис. грн;
  • вакансії роботи за кордоном, зокрема пакувальники – 35 тис. грн;
  •  далекобійники – 31,5 тис. грн. 

Також експерти зазначають, що дещо змінився перелік вакансій, на які українці найбільше звертають увагу.

Так, у січні 2026 року найбільше відгуків на пропозиції роботи серед пошукачів було на такі вакансії:

  • копірайтера;
  • SMM-менеджера;
  • контент-менеджера;
  • оператора чату;
  • менеджера по роботі з клієнтами;
  • менеджера інтернет-магазину.

Аналітики твердять, що цього року найбільше пропозицій від роботодавців спостерігалося серед вакансій робітничих спеціальностей у категорії «Інше», де було 8 948 оголошень.

  • продавець – 8 566 оголошень, що на 4,3% більше, ніж у січні 2022 року;
  • водій – 7 069 оголошень, що на 30% більше, ніж у січні 2022 року;
  • служба в Силах оборони – 6 446 оголошень;
  • вантажник – 4 050 оголошень, що на 276% більше, ніж у січні 2022 року.

Експерти зазначають, що змінились і вподобання пошукачів роботи. Якщо у 2022 році серед найпопулярніших були переважно робітничі спеціальності, то зараз інтерес частіше зміщується до вакансій, що передбачають більш гнучкий графік або можливість дистанційної роботи, зокрема у сферах комунікацій та онлайн-торгівлі. 

«Главком» писав, що українці у 2026 році дедалі частіше звертають увагу на атмосферу в компанії, баланс життя і роботи та стабільність роботодавця. Найважливішим критерієм для 55% респондентів стали хороші стосунки в колективі та підтримка з боку керівництва. Майже половина опитаних (48%) звертає увагу на баланс між роботою та особистим життям, а 44% – на гнучкий або гібридний формат зайнятості.

Нагадаємо, що на українському ринку праці різко зросла потреба у кваліфікованих робітниках. Слюсарі та зварювальники з розрядом стали одними з найбільш затребуваних спеціалістів, а зарплати в цих професіях продовжують зростати.

