П'ять найбільш оплачуваних професій в Україні: складено новий рейтинг

Експерти твердять, що зараз українці шукають роботу з гнучким графіком

Аналітики дослідили, як змінився ринок праці з довоєнного січня 2022 року

Аналітики OLX Робота проаналізували, як змінився ринок праці у 2026 році порівняно з довоєнним 2022 роком. Вони вважають, що кількість вакансій збільшилася на 13%, тоді як кількість відгуків на них скоротилася на 3,5%. Також заробітна плата Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу OLX Робота.

Аналітики зазначають, що нині український бізнес активно відновлюється, проте стикається з критичною нестачею рук. Експерти склали перелік найбільш оплачуваних професій.

ТОП-5 найбільш оплачуваних професій:

брокер (сфера нерухомості) – 112,5 тис. грн (+ 72%);

вакансії у категорії «служба в Силах оборони» – 70,6 тис. грн;

фасадник – 65 тис. грн, (+86%);

штукатур – 62,8 тис. грн, (+128%),

муляр – 55 тис. грн, (+57%).

Аналітик твердять, що заробітна плата за цей період в Україні зросла майже на 94%.

Разом з тим, у січні 2022 року перелік найбільш оплачуваних професій дещо відрізнявся.

Найвищу зарплату у січні 2022 року отримували:

брокери з нерухомості – 65,5 тис. грн;

мулярі та фасадники – 35 тис. грн;

вакансії роботи за кордоном, зокрема пакувальники – 35 тис. грн;

далекобійники – 31,5 тис. грн.

Також експерти зазначають, що дещо змінився перелік вакансій, на які українці найбільше звертають увагу.

Так, у січні 2026 року найбільше відгуків на пропозиції роботи серед пошукачів було на такі вакансії:

копірайтера;

SMM-менеджера;

контент-менеджера;

оператора чату;

менеджера по роботі з клієнтами;

менеджера інтернет-магазину.

Аналітики твердять, що цього року найбільше пропозицій від роботодавців спостерігалося серед вакансій робітничих спеціальностей у категорії «Інше», де було 8 948 оголошень.

продавець – 8 566 оголошень, що на 4,3% більше, ніж у січні 2022 року;

водій – 7 069 оголошень, що на 30% більше, ніж у січні 2022 року;

служба в Силах оборони – 6 446 оголошень;

вантажник – 4 050 оголошень, що на 276% більше, ніж у січні 2022 року.

Експерти зазначають, що змінились і вподобання пошукачів роботи. Якщо у 2022 році серед найпопулярніших були переважно робітничі спеціальності, то зараз інтерес частіше зміщується до вакансій, що передбачають більш гнучкий графік або можливість дистанційної роботи, зокрема у сферах комунікацій та онлайн-торгівлі.

«Главком» писав, що українці у 2026 році дедалі частіше звертають увагу на атмосферу в компанії, баланс життя і роботи та стабільність роботодавця. Найважливішим критерієм для 55% респондентів стали хороші стосунки в колективі та підтримка з боку керівництва. Майже половина опитаних (48%) звертає увагу на баланс між роботою та особистим життям, а 44% – на гнучкий або гібридний формат зайнятості.

Нагадаємо, що на українському ринку праці різко зросла потреба у кваліфікованих робітниках. Слюсарі та зварювальники з розрядом стали одними з найбільш затребуваних спеціалістів, а зарплати в цих професіях продовжують зростати.