В Україні дешевшають помідори: ціни та причина

Наразі томати коштують на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня

Ціни на помідори в Україні знижуються через надходження на ринок великих обсягів продукції з літніх теплиць. Зростання пропозиції призвело до здешевлення овочів практично по всій країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту Eastfruit.

«У таких умовах спроби місцевих тепличних господарств утримати попередній рівень цін супроводжувалися зниженням темпів збуту, внаслідок чого виробники були змушені вдатися до негативних цінових коригувань», – пояснюють аналітики.

Зазначається, що на сьогодні великі тепличні комбінати готові відвантажувати наявні партії помідорів по 90-130 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

«Таке зниження цін у сегменті томатів аналітики проєкту називають традиційним сезонним явищем. Варто зазначити, що в аналогічний період минулого року ці овочі в Україні надходили у продаж у середньому на 37% дешевше, ніж сьогодні. Тоді зниження цін на місцеві помідори було більш суттєвим, ніж зараз», – додають аналітики.

До слова, на столичних ринках та вуличних розкладках раніше від звичних термінів з’явилися літні фрукти. Причому перші абрикоси, персики та нектарини влаштували справжній демпінг, виявившись удвічі дешевшими за полуницю.

Як повідомлялося, з приходом літа на ринках Києва зафіксували суттєве зниження ціни на один із найочікуваніших сезонних культур – молодий зелений горох у стручках. Лише за останній тиждень вартість цього продукту впала майже втричі.