У захопленій частині Запорізької області шахтарі вимушені працювати без виплат

Аліна Самойленко
Працівникам уже кілька місяців затримують зарплату та не виплачують премії

На захопленому Дніпрорудненському залізорудному комбінаті (ДЖРК) у Запорізькій області склалася критична ситуація: працівників примушують до виходу на зміну навіть у вихідні та свята, незважаючи на тривалу відсутність виплат. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, адміністрація підприємства використовує метод шантажу, погрожуючи незгодним розформуванням колективів та позбавленням робочих місць. При цьому борги із зарплат накопичуються вже кілька місяців, а премії та аванси повністю скасовані.

Рівень невиплат на комбінаті набув масового характеру. Більшість гірників не отримали заробіток навіть за березень, а замість реальних грошей адміністрація видала мізерні компенсації у розмірі від 80 до 500 рублів. Керівництво ДЖРК виправдовує затримки дефіцитом бюджету, водночас продовжуючи вимагати від персоналу повної самовіддачі в умовах тотального знецінення праці.

Це підприємство, яке до повномасштабного вторгнення контролювалося міжнародним капіталом –зокрема словацькою компанією Minerfin та структурами групи «Метінвест», – наразі перебуває під повним контролем російської окупаційної влади. Ситуація на комбінаті стала прикладом занепаду промисловості на захоплених територіях, де законні власники усунені, а права робітників грубо порушуються заради експлуатації ресурсів.

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України зафіксовано багатомільйонні заборгованості з виплат на підприємствах, які раніше перебували у державній власності. 

Найкритичніша ситуація спостерігається у вугільній галузі, на промислових гігантах та об’єктах інфраструктури, де виплати мають лише епізодичний характер. Зокрема, реорганізовані окупантами підприємства «Луганськвугілля» накопичили борги перед шахтарями на суму близько 169 млн рублів. На окремих об’єктах, як-от шахта «Довжанська-Капітальна», люди не бачили зарплат ще з грудня 2025 року.

