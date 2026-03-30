В Україні зросла середня зарплата: деталі

glavcom.ua
Середня заробітна плата в Україні у лютому 2026 року зросла до 28 321 грн, що на 1,2% більше порівняно із січнем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу статистики України.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано у місті Києві, де середня зарплата становила 45 651 грн, а також у Київській області – 29 077 грн. Найнижчі показники оплати праці зафіксовані у Кіровоградській області – 20 083 грн та Чернівецькій області – 20 460 грн.

За видами економічної діяльності найвищий рівень середньої заробітної плати спостерігався у сфері інформації та телекомунікацій – 78 941 грн. Найнижчі показники зафіксовані у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 18 681 грн.

Станом на 1 березня 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати становила 3,5 млн грн.

Нагадаємо, аналітики проаналізували, як змінився ринок праці у 2026 році порівняно з довоєнним 2022 роком. Вони вважають, що кількість вакансій збільшилася на 13%, тоді як кількість відгуків на них скоротилася на 3,5%.

До слова, у Росії працівники низки підприємств вийшли на страйки через тривалі затримки зарплат, які в окремих випадках не виплачували ще з кінця 2025 року.

За даними розвідки, економічна ситуація в Росії різко погіршилася. Зокрема, 95% підприємців повідомляють про негативні зміни, а близько 75% фіксують суттєві ускладнення ведення бізнесу. Водночас 68,7% учасників опитування, на яке посилається СЗР, заявили про падіння виручки від початку 2026 року, ще 5,5% підприємств уже припинили діяльність.

