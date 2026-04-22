Щомісяця отримує понад $60 тис. Зарплата члена правління Приватбанку за час війни зросла у шість разів

Заробітна плата члена правління державного Приватбанку Антона Разумного за час повномасштабного вторгнення зросла в шість разів. Торік його зарплата склала 30,5 млн грн. У середньому посадовець щомісяця отримує близько 2,54 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на декларацію дружини, керівниці середньої ланки в департаменті з управління корпоративними пенсійними фондами Національного банку Інни Разумної.

Антон Разумний працює у Приватбанку з 2019 року. З 2020 року він обіймає посаду головного комплаєнс-менеджера структури, зокрема він спостерігає за дотриманням банком галузевих та етичних стандартів, а також відповідає за первинний фінансовий моніторинг.

Підпорядкований Разумний голові правління. За законом, він не зобов’язаний подавати щорічні декларації.

Станом на 2022 рік зарплата Разумного складала лише 5,3 млн грн на рік. Це становило в середньому 442 тис. грн на місяць. Проте вже у 2023 році зарплата цього топпосадовця банку збільшилася до 8,6 млн грн, а у 2024 році – до 9,9 млн грн. Таким чином заробітна плата члена правління державного Приватбанку зросла у шість разів.

Нагадаємо, 304,27 млрд грн сукупного доходу отримали торік банки-лідери «Індексу Опендатаботу». За рік дохід банків зріс на 14%.

80% сукупного доходу всіх 60 українських банків сформувала десятка лідерів. Більша частина цих коштів традиційно припадає на пʼять державних банків: 67% доходу банківської сфери Індексу, або 202,89 млрд грн.

Перше місце у списку посів Приватбанк зі 122,63 млрд грн доходу. Це на 11% більше, ніж роком раніше. Водночас чистий прибуток банку зменшився на 28% – до 29,08 млрд грн. Попри це він все одно залишається найбільш прибутковим банком країни.

Основною причиною падіння прибутку стали податкові витрати: у 2025 році вони склали 58,88 млрд грн – близько 67% від прибутку до оподаткування. Додаткові податкові зобов’язання виникли після того, як банк припинив визнавати активи, пов’язані з колишніми власниками, і нарахував близько 37,5 млрд грн податку на прибуток.