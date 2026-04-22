Щомісяця отримує понад $60 тис. Зарплата члена правління Приватбанку за час війни зросла у шість разів

Антон Разумний обіймає посаду головного комплаєнс-менеджера фінустанови
фото: Приватбанк

Станом на 2022 рік зарплата Разумного складала лише 5,3 млн грн на рік, однак зараз ця сума зросла до 30,5 млн грн

Заробітна плата члена правління державного Приватбанку Антона Разумного за час повномасштабного вторгнення зросла в шість разів. Торік його зарплата склала 30,5 млн грн. У середньому посадовець щомісяця отримує близько 2,54 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на декларацію дружини, керівниці середньої ланки в департаменті з управління корпоративними пенсійними фондами Національного банку Інни Разумної.

Антон Разумний працює у Приватбанку з 2019 року. З 2020 року він обіймає посаду головного комплаєнс-менеджера структури, зокрема він спостерігає за дотриманням банком галузевих та етичних стандартів, а також відповідає за первинний фінансовий моніторинг.

Дохід члена правління банку торік склав 30,5 млн грн

Підпорядкований Разумний голові правління. За законом, він не зобов’язаний подавати щорічні декларації.

Станом на 2022 рік зарплата Разумного складала лише 5,3 млн грн на рік. Це становило в середньому 442 тис. грн на місяць. Проте вже у 2023 році зарплата цього топпосадовця банку збільшилася до 8,6 млн грн, а у 2024 році – до 9,9 млн грн. Таким чином заробітна плата члена правління державного Приватбанку зросла у шість разів.

Зарплата Разумного у 2022 році складала лише 5,3 млн грн на рік

Нагадаємо, 304,27 млрд грн сукупного доходу отримали торік банки-лідери «Індексу Опендатаботу». За рік дохід банків зріс на 14%.

80% сукупного доходу всіх 60 українських банків сформувала десятка лідерів. Більша частина цих коштів традиційно припадає на пʼять державних банків: 67% доходу банківської сфери Індексу, або 202,89 млрд грн.

Перше місце у списку посів Приватбанк зі 122,63 млрд грн доходу. Це на 11% більше, ніж роком раніше. Водночас чистий прибуток банку зменшився на 28% – до 29,08 млрд грн. Попри це він все одно залишається найбільш прибутковим банком країни.

Основною причиною падіння прибутку стали податкові витрати: у 2025 році вони склали 58,88 млрд грн – близько 67% від прибутку до оподаткування. Додаткові податкові зобов’язання виникли після того, як банк припинив визнавати активи, пов’язані з колишніми власниками, і нарахував близько 37,5 млрд грн податку на прибуток.

Читайте також:

Читайте також

Прокурори вручили підозру депутату з Херсона
Не задекларував майно на понад 13 млн грн: депутат з Херсона отримав підозру
25 березня, 13:54
Торік дві британські компанії принесли меру 5 млн грн роялті
Кличко за рік збільшив свої доходи вп’ятеро: декларація
27 березня, 16:15
Володимир Зеленський є власником понад 60 торговельних марок
У 2025 році президент зареєстрував дві торгові марки
30 березня, 21:45
З 2022 року сім’я Володимира Прокопіва (на фото дружина Віра) переїхала до Німеччини
Бере допомогу як біженка і купила елітний електрокар. Дружина заступника Кличка відзначилася дорогою обновою
30 березня, 21:15
З початку вторгнення Тетяна Корявченкова (на фото) з трьома дітьми живуть в Іспанії
Нардеп Корявченков (Юзік) показав точну вартість нової іспанської квартири
31 березня, 18:10
Попри цінний подарунок Марина Порошенко декларує заощадження на сотні мільйонів гривень
Порошенко зробив дружині подарунок на мільярд
1 квiтня, 09:45
Руслан опановує фах хорунжого та тактичну медицину, щоб продовжувати бути корисним
Як живе 20-річний ветеран без чотирьох кінцівок після скандалу з банком: Руслан Книш розповів про свій побут та плани
11 квiтня, 18:15
Серед підозрюваних найбільші доходи задекларував Петро Порошенко разом із дружиною
Мільярдні доходи: що задекларували нардепи з підозрами
14 квiтня, 17:04
З моменту відновлення спеціальних перевірок (жовтень 2023 року) НАЗК опрацювало понад 44,1 тис. запитів
Торік майже 300 осіб провалили спецперевірку декларацій через брехню
20 квiтня, 14:29

Новини

Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Вчора, 13:43

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
