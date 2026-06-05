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Курс валют 5 червня 2026: долар двічі поспіль побив рекорд

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Курс валют 5 червня 2026: долар двічі поспіль побив рекорд
Національний банк оновив офіційний курс валют на 5 червня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,38, а євро – 51,67 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 5 червня 2026 року. Порівняно з попереднім банківським днем долар подорожчав на три копійки та оновив історичний максимум в Україні.  Порівняно з попереднім днем злотий, євро дещо піднялися у ціні. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,38, євро – 51,67 грн, польського злотого – 12,19 грн.

Курс валют станом на 5 червня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,3793 51,6686 59,7345 12,1938 56,3833
Ощадбанк
 44,25 / 44,45 51,50 / 51,74 - - -
Приватбанк
 44,10 / 44,64 51,23 / 51,81 59,23 / 60,24 12,09 / 12,25 -
ПУМБ
  44,10 / 44,70 51,40 / 52,10 58,80 / 60,20 11,95 / 12,25 -
monobank
 44,15 / 44,63 51,30 / 51,99 - - -
Райффайзен
 44,15 / 44,57 51,20 / 51,90 57,40 / 60,80 11,50 / 12,50 53,60 / 57,40
OTP Bank
 43,80 / 44,40 51,00 / 51,95 - - 55,75 / 56,75
Укрсиббанк
 44,15 / 44,59 51,30 / 51,99 58,70 / 60,35 - 55,20 / 57,00
* курс валют станом на 09:00 5 червня 2026 року

Офіційний курс гривні щодо провідних світових валют продемонстрував помірне зниження за підсумками тижня. Регулятор зафіксував незначне послаблення національної валюти щодо всіх ключових іноземних грошових одиниць. Американська валюта продемонструвала відносну стабільність. За тиждень долар зріс у ціні на 11 копійок, упевнено закріпившись вище психологічної позначки у 44 грн. Європейська валюта виявилася значно динамічнішою за долар. Курс євро зріс на 23 копійки, піднявшись із рівня 51,43 грн до 51,66 грн. Фунт стерлінгів став лідером тижневого зростання. Його офіційна вартість збільшилася на 38 копійок, впритул наблизившись до межі у 60 грн. Швейцарський франк повторив загальну тенденцію європейських валют і додав у вартість 26 копійок. Своєю чергою, польський злотий продемонстрував найменше коливання – він подорожчав усього на 4,5 копійки.

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

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Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.

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Теги: курс валют валюта НБУ Нацбанк

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