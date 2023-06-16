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Приватбанк знову прийматиме валюту в терміналах: названо дату

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Приватбанк знову прийматиме валюту в терміналах: названо дату
Приватбанк поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти
фото ілюстративне

У банку нагадали про встановлені правила прийому банкнот із ознаками зношення 

З 22 червня Приватбанк поновить прийом іноземної валюти у терміналах самообслуговування. Про це повідомляє пресслужба банку.

«Приватбанк поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з її зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил», – йдеться у повідомленні.

У банку зазначили, що здійснюють валютно-обмінні операції виключно в рамках умов та порядку, визначених постановами НБУ, які встановлюють загальний порядок та умови торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України. Зокрема, одна з таких постанов містить додаток із ознаками зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими установами тощо на території України.

«Нам відома інформація про деякі аспекти щодо обміну готівкової іноземної валюти, зокрема обміну іноземних банкнот з ознаками значного зношення або пошкодження та банкнот давніх років випуску», – додали у банку.

Нагадаємо, з 29 травня Приватбанк зупинив прийом долара та євро у своїх терміналах. Фахівці Мінфіну пояснили, що проблема полягає в тому, що клієнти часто закачували в термінал старі купюри.

Якщо банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження, незалежно від її року випуску клієнту можуть запропонувати здійснити операцію інкасо. 

Теги: Приватбанк валюта

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