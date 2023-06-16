Приватбанк знову прийматиме валюту в терміналах: названо дату

У банку нагадали про встановлені правила прийому банкнот із ознаками зношення

З 22 червня Приватбанк поновить прийом іноземної валюти у терміналах самообслуговування. Про це повідомляє пресслужба банку.

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«Приватбанк поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з її зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил», – йдеться у повідомленні.

У банку зазначили, що здійснюють валютно-обмінні операції виключно в рамках умов та порядку, визначених постановами НБУ, які встановлюють загальний порядок та умови торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України. Зокрема, одна з таких постанов містить додаток із ознаками зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими установами тощо на території України.

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«Нам відома інформація про деякі аспекти щодо обміну готівкової іноземної валюти, зокрема обміну іноземних банкнот з ознаками значного зношення або пошкодження та банкнот давніх років випуску», – додали у банку.

Нагадаємо, з 29 травня Приватбанк зупинив прийом долара та євро у своїх терміналах. Фахівці Мінфіну пояснили, що проблема полягає в тому, що клієнти часто закачували в термінал старі купюри.

Якщо банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження, незалежно від її року випуску клієнту можуть запропонувати здійснити операцію інкасо.