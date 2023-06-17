Зупиняться усі операції: Приватбанк попередив про технічні роботи

З 00:30 до 06:00 тимчасово призупинять всі операції з картками

У ночі не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали

У ніч на 18 червня Приватбанк зупинить усі операції: не працюватимуть картки, термінали та банкомати. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Як зазначається, цієї ночі банк проведе регламентні роботи. Тому з 00:30 до 06:00 тимчасово призупинять всі операції з картками, а також буде зупинена робота банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів.

«Зазвичай ми проводимо роботи вночі з суботи на неділю, коли більшість клієнтів відпочивають. Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте інтервал проведення робіт», – йдеться у повідомленні.

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До відома, із 22 червня Приватбанк поновить прийом іноземної валюти у терміналах самообслуговування. У банку зазначили, що здійснюють валютно-обмінні операції виключно в рамках умов та порядку, визначених постановами НБУ, які встановлюють загальний порядок та умови торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України. Зокрема, одна з таких постанов містить додаток із ознаками зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими установами тощо на території України.