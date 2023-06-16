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НБУ відсьогодні пом'якшив деякі валютні обмеження: що варто знати українцям

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НБУ відсьогодні пом'якшив деякі валютні обмеження: що варто знати українцям
Нацбанк пом'якшив валютні обмеження
фото з відкритих джерел

Регулятор оголосив, що надає дозвіл резидентам-позичальникам переказувати за кордон кошти для виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами

Національний банк України із 16 червня помʼякшує валютні обмеження. Зокрема надає можливість переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Регулятор оголосив, що з 16 червня надає дозвіл резидентам-позичальникам переказувати за кордон кошти для виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками за певних умов.

Це стосується кредитів, які:

  • забезпечені гарантією чи порукою міжнародної фінансової організації;
  • надані за участю іноземного експортно-кредитного агентства чи іноземної держави через уповноважену нею установу або через іноземну юридичну особу, серед акціонерів яких є іноземна держава чи іноземний державний банк.

Нацбанк визначив, що резиденти матимуть змогу здійснювати такі операції згідно з термінами повернення коштів та сплати процентів, передбаченими умовами кредитного договору. Цей запобіжний захід дасть змогу нівелювати непродуктивний відплив капіталу, захистити міжнародні резерви та стійкість валютного ринку.

«Відповідні рішення про пом'якшення валютних обмежень НБУ ухвалив з огляду на стійку ситуацію на валютному ринку, достатньо високий обсяг міжнародних резервів та поліпшення ситуації зі строковістю коштів у банківській системі. Національний банк веде активний діалог із урядом України та закордонними партнерами, зокрема з МВФ, щодо подальшого пом'якшення валютних обмежень», – йдеться в повідомленні НБУ.

За оцінками Національного банку, завдяки запровадженню такого пом’якшення обсяг надходження нових кредитних коштів в Україну значно перевищить їх відплив унаслідок повернення та обслуговування існуючих позик.

Як зазначає регулятор, надання можливості переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик поліпшить умови залучення коштів в Україну. Крім того, такі зміни сприятимуть розширенню можливостей міжнародних партнерів спрямовувати фінансування на відновлення української економіки.

Раніше повідомлялося, що НБУ розробляє стратегію валютної лібералізації.

Теги: Національний банк держава фінансування кордон валюта

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