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Боксер Ломаченко втапив у черговий скандал: обіймався з другом Кадирова

Надія Карбунар
glavcom.ua
Боксер Ломаченко втапив у черговий скандал: обіймався з другом Кадирова
Василь Ломаченко вкотре продемонстрував проросійську позицію
фото з відкритих джерел

Українці критикують спортсмена та пропонують позбавити його громадянства

Титулований боксер із України Василь Ломаченко відвідав турнір змішаних єдиноборств UFC 285 у Лас-Вегасі. Там він встиг не лише поспостерігати за боями, а й тепло пообніматися з російським бійцем UFC Ісламом Махачевим та зробив із ним спільне фото. Відповідні скріншоти з трансляції опублікував активіст Сергій Стерненко.

«Поки у нас тут війна, Вася Ломаченко літає у США порозважатись та пообійматись із росіянами. Маючи дозвіл на виїзд за кордон, Ломаченко полетів до Штатів, щоб подивитись чемпіонат UFC – бої у змішаному стилі», – написав Стерненко.

Боксер Ломаченко втапив у черговий скандал: обіймався з другом Кадирова фото 1

«Махачев підтримує агресію свого свинарника проти України. Власне, Ломаченко підтримує цю агресію теж», – додав активіст.

Боксер Ломаченко втапив у черговий скандал: обіймався з другом Кадирова фото 2

Іслам Махачев є другом самопроголошеного лідера Чечні Рамзана Кадирова, який підтримує Володимира Путіна у війні Росії проти України.

Боксер Ломаченко втапив у черговий скандал: обіймався з другом Кадирова фото 3

Більшість українців підтримали критику Стерненка. Були такі, що попросили створили петицію, аби позбавити Ломаченка громадянства. Люди не розуміють, навіщо спортсмену з проросійською позицією паспорт України.

Підписники припускають, що після таких вчинків Василя не впустять назад в Україну та масово звертаються до СБУ.

Реакція українців на обійми Ломаченка з російським бійцем

  • «Позбавити його громадянства України та і все!!! Нехай їде в мухосранськ».
  • «Чекаю вже бою Ломаченка, щоб повболівати за його суперника».
  • «А що тут дивуватися? Вата вона і в Африці вата. Ломаченко для мене давно вмер».
  • «От би його назад не впустили, хай їде до Кадирова»
  • «Васілію, просто потрібно змінити громадянство на російське та повністю досягти гармонії, от і все. Якщо він підтримує всі РФ наративи, то навіщо його український паспорт?»
  • «Дозволи на виїзд спортсменам надають для прославляння України в світі! Ламаченко пропагує тільки рускій мір і московських попів, ну звісно і гроші заробляє! То питання: якого х..я його випускають з країни».

Раніше колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко у себе в Instagram виклав вітання з Різдвом. Свій новий пост 34-річний боксер, як і попередні, розмістив російською мовою, чим викликав схвалення підписників з Росії.

Також колишнього чемпіона світу з боксу Василя Ломаченка внесли до Реєстру держзрадників, який веде громадська організація Рух Чесно.

Як повідомили на сайті, підставою для внесення українського боксера до реєстру стала його публікація в Instagram.

Ломаченко оприлюднив відео проповіді митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату.
На відео він говорить про те, що «українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви Господньої та проти українського народу». Це є одним з основних наративів російської пропаганди щодо обшуків СБУ у приміщеннях московського патріархату.

Теги: Сергій Стерненко громадянство кордон скандал паспорт гроші Василь Ломаченко війна

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