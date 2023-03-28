ПІБ повністю – заборонено: податкова назвала п'ять вимог для подачі звітності
Стали відомі найчастіші помилки при поданні податкової звітності
Фахівці податкової служби по роботі з великими платниками податків зауважили ряд порушень, допущених платниками податків при поданні податкової звітності щодо обов'язкових реквізитів. Відповідна публікація з вимогами з'явилася на сайті держоргану.
Найчастіші помилки при поданні податкової звітності:
- Невірно зазначено дату подання звіту.
- Зазначають прізвище, ім'я, по батькові посадових осіб повністю. Потрібно зазначати ініціали, прізвище посадових осіб платника податків.
- Неправильно зазначають найменування контролюючого органу, до якого подається звітність.
- Зазначають скорочене найменування платника податків. Натомість потрібно зазначати повне найменування.
- Не відображають інформацію про додатки, що додаються до декларації та які є її невід'ємною частиною.
Слід пам'ятати, наголошують податківці, що в разі якщо платник податку у податковій декларації не заповнив хоча б один із обов'язкових реквізитів, то така декларація не вважається податковою.
Українці здивовані такими вимогами податкової й обурюються у соцмережах.
Нагадаємо, що з 1 січня 2023 року запроваджено нову форму податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. державна податкова служба України пояснила, які зміни з’явилися в документі.
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