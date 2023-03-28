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ПІБ повністю – заборонено: податкова назвала п'ять вимог для подачі звітності

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
ПІБ повністю – заборонено: податкова назвала п'ять вимог для подачі звітності
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Стали відомі найчастіші помилки при поданні податкової звітності

Фахівці податкової служби по роботі з великими платниками податків зауважили ряд порушень, допущених платниками податків при поданні податкової звітності щодо обов'язкових реквізитів. Відповідна публікація з вимогами з'явилася на сайті держоргану.

Найчастіші помилки при поданні податкової звітності:

  1. Невірно зазначено дату подання звіту.
  2. Зазначають прізвище, ім'я, по батькові посадових осіб повністю. Потрібно зазначати ініціали, прізвище посадових осіб платника податків.
  3. Неправильно зазначають найменування контролюючого органу, до якого подається звітність.
  4. Зазначають скорочене найменування платника податків. Натомість потрібно зазначати повне найменування.
  5. Не відображають інформацію про додатки, що додаються до декларації та які є її невід'ємною частиною.

Слід пам'ятати, наголошують податківці, що в разі якщо платник податку у податковій декларації не заповнив хоча б один із обов'язкових реквізитів, то така декларація не вважається податковою.

Українці здивовані такими вимогами податкової й обурюються у соцмережах.

ПІБ повністю – заборонено: податкова назвала п'ять вимог для подачі звітності фото 1

Нагадаємо, що з 1 січня 2023 року запроваджено нову форму податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. державна податкова служба України пояснила, які зміни з’явилися в документі.

Читайте також: Кому доведеться заповнити декларації та доплатити податки: роз'яснення податкової
Теги: декларація Державна податкова служба податки

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