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Комітет з питань бюджету погодив збільшення зарплат прокурорів у 2025 році

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Комітет з питань бюджету погодив збільшення зарплат прокурорів у 2025 році
Зарплати прокурорів збільшать на 25%
фото: bank.gov.ua

Ніна Южаніна зауважила, що пропозиції щодо скорочення таких видатків не були підтримані на засіданні бюджетного комітету

Комітет з питань бюджету погодив збільшення зарплат прокурорів у 2025 році. Вони зростуть на 25% порівняно з поточним роком. Про це розповіла народна депутатка від партії «Європейська солідарність», член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

«13,3 млрд гривень у 2025 році буде витрачено на зарплати прокурорів. Їх збільшать на 25% порівняно з поточним роком (додатково на 2,7 млрд)», - зазначила нардепка.

Ніна Южаніна додала, що пропозиції щодо скорочення таких видатків не були підтримані на засіданні бюджетного комітету.

Нагадаємо, що 13 вересня уряд затвердив проєкт державного бюджету України на 2025 рік. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що пріоритетом бюджету є оборона та безпека України. Зокрема, видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн.

Як повідомлялося, 10 жовтня Верховна Рада прийняла законопроєкт №11416д щодо історичного збільшення податків. «За» в цілому проголосували 247 народних депутатів.

Також, з жовтня збільшилися окремі великі корпоративні податки. Запровадилися авансові платежі з податку на прибуток для АЗС. Тепер фіксований податковий платіж в держбюджет сплачуватиметься наперед (незалежно від суми майбутнього прибутку) окремо за кожне місце роздрібної торгівлі пальним.

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Теги: бюджет Держбюджет зарплата зарплатня Україна прокурор Ніна Южаніна

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