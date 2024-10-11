Зеленський обговорив з Папою Римським повернення полонених українців

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Папою Римським Франциском у Ватикані 11 жовтгя 2024 року

Володимир Зеленський розповів про роботу над реалізацією Формули миру, зокрема про конференцію щодо повернення полонених і депортованих українців, яка відбудеться 30–31 жовтня в Канаді на рівні міністрів

В Апостольському палаці Ватикану Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Папою Римським Франциском. Глава держави подякував Його Святості за молитви заради миру для України, духовну близькість з українцями, гуманітарну допомогу та участь Ватикану в першому Саміті миру. Про це повідомляє Офіс президента України.

Володимир Зеленський розповів про роботу над реалізацією Формули миру, зокрема про конференцію щодо повернення полонених і депортованих українців, яка відбудеться 30–31 жовтня в Канаді на рівні міністрів. Він запросив представника Ватикану взяти участь у цьому заході.

Президент зазначив, що в російському полоні перебувають поранені, важкохворі, жінки та діти.

«Росія продовжує примусове переселення наших українських дітей – з одних окупованих районів в інші. А також продовжує депортувати наших українських дітей у Росію. І надзвичайно важко потім узагалі шукати цих дітей», – зауважив Глава держави.

Зеленський подарував Понтифіку картину маслом «Бучанська різанина: Історія Марічки». фото: Офіс президента України

Окремо Володимир Зеленський зробив наголос на полонених журналістах і розповів, що напередодні стало відомо про загибель у російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної. Він попросив Понтифіка сприяти поверненню додому українських журналістів, громадських діячів, керівників громад з окупованої території, усіх захоплених у полон. На зустрічі домовилися, що Україна передасть список полонених журналістів.

«Нам відомо, що в полоні в Росії понад 400 жінок. Точно підтверджено через Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші джерела, що в полоні перебувають 1700 цивільних людей. За нашими даними, це число може бути суттєво більшим», – зазначив Глава держави.

Президент акцентував, що майже всі, хто повертається з полону, потребують медичної допомоги й тривалої реабілітації.