Президент назвав перший крок, який завершить гарячу фазу війни

Зеленський повідомив, що стане сигналом того, що РФ готова до переговорів

Президент Володимир Зеленський заявив, що припинення Росією ударів по енергетичній інфраструктурі України може стати першим кроком до завершення активної фази війни. Про це повідомляє Financial Times.

Президент зазначив, що досягнення результату у сферах енергетики та свободи судноплавства може стати сигналом, що Росія, ймовірно, готова завершити війну. Зеленський підкреслив, що домовленість між Москвою та Києвом про припинення атак на інфраструктурні об'єкти буде значним кроком до деескалації конфлікту.

«Ми побачили під час першого саміту, що може бути ухвалено рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не нападаємо на їхню енергетичну інфраструктуру, вони не атакують нашу. Чи може це призвести до кінця гарячої фази війни? Я думаю, що так», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що перемовини й дипломатичні кроки призведуть до завершення гарячої стадії війни в Україні. Про це сказав президент Володимир Зеленський у понеділок, 21 жовтня, під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

До слова, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги України. План складається із п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Це перелік заходів, які, за словами Зеленського, змінять перебіг війни із Росією на користь України. Цей план уже був представлений у США та кількох європейських столицях, сказав Зеленський, і настав час окреслити, що це за «програма примусу Росії до миру та чому вона важлива».