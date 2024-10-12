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У Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи
На Одещині оголошували тривогу через загрозу балістики
фото з відкритих джерел

Мер Труханов попередив про небезпеку

Повітряну тривогу оголосили у багатьох областях України ввечері, 12 жовтня. Причина – загроза застосування балістики та «Шахедів».

Так, у Одесі близько 21:00 пролунав вибух. Про це повідомив мер Геннадій Труханов.

«Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!», – додав Труханов.

О 21:35 в області було оголошено відбій.

Раніше повідомлялося, що удари Росії по Одесі можуть спровокувати війну з НАТО. 

Нагадаємо, росіяни 9 жовтня завдали удару балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області. Як відомо, у ніч на 7 жовтня російські військові завдали чергового удару по українському порту «Південний». Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно Paresa під прапором Сент-Кітс і Невіс.

До слова, російські окупанти в черговий раз вивезли українське зерно із тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС). За даними інформаційного ресурсу, чергова партія обсягом 8 тис. тонн зерна була вивезена з Маріуполя в один із російських портів.

Начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов на конференції United for Justice заявив, що збитки внаслідок привласнення Росією українського зерна становлять понад 30 млрд грн, однак ці дані не остаточні.

Як повідомлялося, російські війська атакували у Чорному морі цивільне судно з пшеницею для Єгипту одразу після виходу з українських територіальних вод.

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Теги: росіяни Порту Геннадій Труханов військові прокурор зерно окупанти вибух

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