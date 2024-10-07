Український посол пояснив, чому президент Бразилії досі не приїхав до України

Андрій Мельник: «Нам не вистачає справді відвертих, довірливих контактів між президентами України і Бразилії»

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва отримав запрошення відвідати Україну від Володимира Зеленського. Однак бразильський очільник не дає прямої відповіді на цю пропозицію. Про це розповів український посол Андрій Мельник в інтерв'ю «Главкому».

«Запрошення (відвідати Бучу чи Бородянку, – «Главком») з боку нашого президента (Володимира Зеленського, – «Главком») вже дуже давно лежить на столі у президентському палаці Планальто. Більше того, воно постійно підтверджується усіма наявними каналами комунікації. Ну чому б керманичу бразильської держави саме зараз не завітати до України?», – сказав дипломат.

Мельник розповів, що Луїс Інасіу Лула да Сілва готується здійснити візит до РФ на 16-й саміт БРІКС, запланований на період 22-24 жовтня 2024 року. Це буде його перша двостороння зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним з початку повномасштабної війни.

«Ні для кого не секрет, що готується візит Лули на саміт БРІКС в Казані та його перша двостороння зустріч з Путіним з початку повномасштабної агресії. Ну от чому б напередодні йому не завітати до Києва, чому б зустрітися з керівництвом держави, парламентарями, військовими, звичайними українцями, жертвами цієї варварської війни? Чому б не побачити на власні очі, як живе і бореться Україна в ці темні часи? Чому б не відчути цієї безмежної несправедливості і жорстокості Москви?», – заявив Мельник.

Посол переконаний, що візит президента Бразилії до України зміг би пришвидшити закінчення війни: «Переконаний, що після такої поїздки до української столиці розмови Лули з Путіним на Росії могли б принести зовсім інший ефект, дійсно наблизити кінець цього божевілля. Зрештою для самої Бразилії це був би реальний шанс втілити свої зростаючі геополітичні амбіції як держави, яка прагне відігравати більш помітну роль на світовій арені».

Дипломат додав, що Луїс Інасіу Лула да Сілва на пропозицію приїхати до Києва прямої відповіді не каже. Однак, за словами Мельника, спочатку потрібно вибудувати фундамент взаємної довіри між президентами.

«Непряма (відповідь на пропозицію приїхати до Києва, – «Главком») звучить так: як тільки наш президент побачить, що під час такого візиту можна буде досягти якогось прориву (в переговорах для досягнення миру в Україні), тоді він й поїде. Моя відповідь на це дуже проста: ми маємо справу з найбільшим і найскладнішим збройним конфліктом на території Європи з часів Другої світової війни. Хіба можна розраховувати на легкі й швидкі рішення? Без регулярних розмов, зустрічей та візитів двох президентів досягти будь-якого прогресу буде просто-напросто не можливо», – сказав дипломат.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін, якщо прибуде на саміт G-20 у Ріо-де-Жанейро, запланований на 18-19 листопада 2024 року, то ризикує бути арештованим. Про це розповів посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтерв'ю «Главкому».

До слова, посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтервʼю «Главкому» прокоментував чутки про те, що нібито його кандидатуру керівництво держави розглядає на посаду посла України при ООН.