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Російські шахтарі оголосили голодування через невиплату зарплат

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Російські шахтарі оголосили голодування через невиплату зарплат
Загальна заборгованість перед 382 працівниками шахти в Кемеровській області становить 46 млн руб
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Голодування триватиме до повного погашення заборгованості із зарплати

 

У Кемеровській області співробітники шахти «Інская» оголосили голодування через невиплату зарплат і розбили намети поруч з адміністративною будівлею підприємства. Про це повідомляє The Moscow Times.

Голодування росіяни вирішили оголосити після зустрічі з власником шахти Денисом Немикіним, на якій були присутні представники уряду регіону, прокуратури, Ростехнагляду і МНС. Директор підприємства Роман Фідлер повідомив, що шахтарям не платять останні чотири місяці. Загалом заборгованість перед 382 працівниками становить 46 млн руб. Також у шахти великі борги по воді та електроенергії, немає коштів на забезпечення вимог промислової безпеки.

Власник шахти Немикін заявив, що наразі постачальники повністю розрахувалися за вугілля, а поточні борги підприємства разом із зарплатами і податками досягли 1,2 млрд руб. Власник шахти визнав, що вина за це лежить на ньому. «Я розумію, що не забезпечив штат, комплектність, ремонтний фонд», – каже він.

Власник шахти наголосив, що в лаві залишилося приблизно 300 тис. тонн вугілля і закликав гірників його добути. Він також пообіцяв протягом тижня погасити частину заборгованості із зарплати. У відповідь на це Фідлер нагадав власнику, що просто вийти і видобути залишок вугілля не вдасться, оскільки техніка і шахтні механізми мають критичний відсоток зносу.

Голодування шахтарів триватиме до повного погашення заборгованості із зарплати. Слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу за статтею про невиплату заробітної плати.

Нагадаємо, влада Російської Федерації проводить репресії проти чиновників за звинуваченням у корупції. Окрім Міністерства оборони, вона торкнулася й інших російських силових відомств.

До слова, російські держслужбовці збільшили витрати на закупівлю iPhone у чотири рази, всупереч забороні щодо використання американських смартфонів у державних установах.

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Теги: росіяни росія шахта зарплата голодування

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