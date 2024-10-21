Російські шахтарі оголосили голодування через невиплату зарплат

Голодування триватиме до повного погашення заборгованості із зарплати

У Кемеровській області співробітники шахти «Інская» оголосили голодування через невиплату зарплат і розбили намети поруч з адміністративною будівлею підприємства. Про це повідомляє The Moscow Times.

Голодування росіяни вирішили оголосити після зустрічі з власником шахти Денисом Немикіним, на якій були присутні представники уряду регіону, прокуратури, Ростехнагляду і МНС. Директор підприємства Роман Фідлер повідомив, що шахтарям не платять останні чотири місяці. Загалом заборгованість перед 382 працівниками становить 46 млн руб. Також у шахти великі борги по воді та електроенергії, немає коштів на забезпечення вимог промислової безпеки.

Власник шахти Немикін заявив, що наразі постачальники повністю розрахувалися за вугілля, а поточні борги підприємства разом із зарплатами і податками досягли 1,2 млрд руб. Власник шахти визнав, що вина за це лежить на ньому. «Я розумію, що не забезпечив штат, комплектність, ремонтний фонд», – каже він.

Власник шахти наголосив, що в лаві залишилося приблизно 300 тис. тонн вугілля і закликав гірників його добути. Він також пообіцяв протягом тижня погасити частину заборгованості із зарплати. У відповідь на це Фідлер нагадав власнику, що просто вийти і видобути залишок вугілля не вдасться, оскільки техніка і шахтні механізми мають критичний відсоток зносу.

Голодування шахтарів триватиме до повного погашення заборгованості із зарплати. Слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу за статтею про невиплату заробітної плати.

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