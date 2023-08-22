Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Влада змінить механізм розрахунку пенсій: названо терміни

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Влада змінить механізм розрахунку пенсій: названо терміни
Новий алгоритм нарахування пенсії буде враховувати відпрацьований стаж та сплачені внески
фото з відкритих джерел

Чинна формула розрахунку пенсії занижує реальну вартість заробітку

В Україні до кінця цього року оновиться механізм розрахунку пенсій. Чинний вважається неправильним, адже суттєво занижує реальну вартість заробітку. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жилнович в інтерв’ю «Укрінформу».

За її словами, за чотири найближчі місяці фахівці напрацюють новий механізм обрахунку пенсій. Його буде представлено разом із проєктом введення накопичувального рівня пенсійного забезпечення.

«Чинна формула розрахунку пенсії з урахуванням індексацій дуже занижує реальну вартість заробітку. Скажімо, пенсія у 2000-му в 300 гривень в еквіваленті до середньої заробітної плати була непоганою. А зараз з індексацією це просто мізер. Індексація постійно «відстає», і це несправедливо», – пояснила Жилнович.

Міністерка розповіла, що новий алгоритм нарахування пенсії буде враховувати відпрацьований стаж та сплачені внески, а також буде завжди прив'язаний до якихось базових величин.

Нагадаємо, що в Україні пенсіонерам після досягнення певного віку передбачені надбавки до виплат. І що більше років людині, то більша доплата. 

Як повідомлялося, «Укрпошта» розпочала надсилати пенсії українцям у Польщу.

Теги: пенсія Міністерство соціальної політики пенсіонери

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Всього допомогу отримають 280 тис. мешканців Києва
Столиця до Дня Незалежності виплатить допомогу киянам: кому варто розраховувати на гроші
Вчора, 14:35
В Україні діє система доплат пенсіонерам, які досягли певного віку
Надбавка до пенсії: хто і скільки може отримати
Вчора, 08:16
Виплати здійснюватимуться у національній валюті країни перебування, тобто злотих
«Укрпошта» розпочала надсилати пенсії українцям у Польщу: як отримати переказ
18 серпня, 15:03

Особисті фінанси

Влада змінить механізм розрахунку пенсій: названо терміни
Влада змінить механізм розрахунку пенсій: названо терміни
Надбавка до пенсії: хто і скільки може отримати
Надбавка до пенсії: хто і скільки може отримати
Дешеве житло для українців. Як працює «єОселя»: інструкція
Дешеве житло для українців. Як працює «єОселя»: інструкція
«Нова пошта» безкоштовно доставлятиме посилки для військових
«Нова пошта» безкоштовно доставлятиме посилки для військових
«Укрпошта» розпочала надсилати пенсії українцям у Польщу: як отримати переказ
«Укрпошта» розпочала надсилати пенсії українцям у Польщу: як отримати переказ
Стало відомо, за яку суму переказу картку можуть заблокувати: клієнт розповів історію
Стало відомо, за яку суму переказу картку можуть заблокувати: клієнт розповів історію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Розвідка повідомила, коли Кремль оголосить публічну мобілізацію
17K
Мухарський розповів, чому «чоловік в Україні – безправна істота. Сировинний придаток до самки»
13K
СБУ арештувала майно російського генерала в Україні на понад 1 млрд грн (фото)
11K
Росія створює ще одну армію – британська розвідка
7035
Економіст: Росія повертається до часів СРСР. І мова не про кордони
5364
Данія передає Україні винищувачі, але з умовою

Новини

Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Сьогодні, 07:05
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
Сьогодні, 06:34
Віцепрем'єр Кубраков анонсував відкриття кошторисів об'єктів, що будуються за державні кошти
Вчора, 15:27
Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:35
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 21 серпня
Вчора, 04:57
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту