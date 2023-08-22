Влада змінить механізм розрахунку пенсій: названо терміни
Чинна формула розрахунку пенсії занижує реальну вартість заробітку
В Україні до кінця цього року оновиться механізм розрахунку пенсій. Чинний вважається неправильним, адже суттєво занижує реальну вартість заробітку. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жилнович в інтерв’ю «Укрінформу».
За її словами, за чотири найближчі місяці фахівці напрацюють новий механізм обрахунку пенсій. Його буде представлено разом із проєктом введення накопичувального рівня пенсійного забезпечення.
«Чинна формула розрахунку пенсії з урахуванням індексацій дуже занижує реальну вартість заробітку. Скажімо, пенсія у 2000-му в 300 гривень в еквіваленті до середньої заробітної плати була непоганою. А зараз з індексацією це просто мізер. Індексація постійно «відстає», і це несправедливо», – пояснила Жилнович.
Міністерка розповіла, що новий алгоритм нарахування пенсії буде враховувати відпрацьований стаж та сплачені внески, а також буде завжди прив'язаний до якихось базових величин.
Нагадаємо, що в Україні пенсіонерам після досягнення певного віку передбачені надбавки до виплат. І що більше років людині, то більша доплата.
Як повідомлялося, «Укрпошта» розпочала надсилати пенсії українцям у Польщу.
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