Влада змінить механізм розрахунку пенсій: названо терміни

Чинна формула розрахунку пенсії занижує реальну вартість заробітку

В Україні до кінця цього року оновиться механізм розрахунку пенсій. Чинний вважається неправильним, адже суттєво занижує реальну вартість заробітку. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жилнович в інтерв’ю «Укрінформу».

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За її словами, за чотири найближчі місяці фахівці напрацюють новий механізм обрахунку пенсій. Його буде представлено разом із проєктом введення накопичувального рівня пенсійного забезпечення.

«Чинна формула розрахунку пенсії з урахуванням індексацій дуже занижує реальну вартість заробітку. Скажімо, пенсія у 2000-му в 300 гривень в еквіваленті до середньої заробітної плати була непоганою. А зараз з індексацією це просто мізер. Індексація постійно «відстає», і це несправедливо», – пояснила Жилнович.

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Міністерка розповіла, що новий алгоритм нарахування пенсії буде враховувати відпрацьований стаж та сплачені внески, а також буде завжди прив'язаний до якихось базових величин.

Нагадаємо, що в Україні пенсіонерам після досягнення певного віку передбачені надбавки до виплат. І що більше років людині, то більша доплата.

Як повідомлялося, «Укрпошта» розпочала надсилати пенсії українцям у Польщу.