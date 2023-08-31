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Зеленський повідомив, чи піде на другий термін, якщо вибори-2024 відбудуться

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський повідомив, чи піде на другий термін, якщо вибори-2024 відбудуться
За словами Зеленського, існує питання ризиків атаки РФ та необхідності захисту виборчих дільниць
фото скріншот відео

Президент вважає, що вибори мають проходити повністю на території України, щоб мали можливість проголосувати військові та українці, які зараз знаходяться за кордоном

Президент Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін у 2024 році, якщо вибори в Україні таки відбудуться. Про це глава держави заявив в інтерв'ю RTP.

За його словами, під час війни Україна юридично не має права проводити вибори. Однак президент додав, що «готовий вносити зміни до законодавства».

Відповідаючи на питання щодо страху програшу на виборах Зеленський відповів: «Я нічого не боюся».

Водночас президент вважає, що вибори мають проходити повністю на території України, щоб мали можливість проголосувати військові та українці, які зараз знаходяться за кордоном. «Ми не можемо позбавити їх голосу. Я хочу, щоб все було законно і прозоро, як і на попередніх виборах. Я не хочу це пропустити», – зазначив глава держави.

Також, за його словами, існує питання ризиків атаки РФ та необхідності захисту виборчих дільниць.

Відповідаючи на запитання, чи балотуватиметься він на виборах, Зеленський заявив, що не покине свою країну під час війни.

«У 2024 році, якщо триватиме війна, і якщо вибори відбудуться, я ніколи в житті не покину свою країну», – наголосив президент.

До відома, 29 жовтня в Україні мали б відбутися парламентські вибори, однак під час дії військового стану така можливість заборонена законом. Також, вже у 2024 році в Україні мають відбутися президентські вибори. Вони заплановані на кінець березня.

Нагадаємо, Ліндсі Грем, сенатор від Республіканської партії у США, привітав позицію президента України Володимира Зеленського стосовно проведення виборів попри війну, та закликав надати фінансову і технічну підтримку Україні у цьому питанні. 

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Теги: вибори війна українці військові Володимир Зеленський Україна президент відео

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