Пишний зробив заяву стосовно свого звільнення з посади голови Нацбанку

Очільник регулятора запевнив, що не подавав заяви про відставку та не збирається залишати посаду під політичним тиском

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що не має наміру залишати посаду під політичним тиском. Він також спростував інформацію про те, що подав заяву про відставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника Нацбанку.

За словами очільника НБУ, він бачить повідомлення в медіа про спроби окремих народних депутатів внести до порядку денного Верховної Ради питання його звільнення.

«Жодної заяви про відставку я не писав і не подавав. Продовжую виконувати свої обов’язки і не маю наміру залишати посаду під політичним тиском», – наголосив Пишний.

Він нагадав, що закон визначає семирічний строк повноважень голови Нацбанку та вичерпний перелік підстав для його дострокового звільнення. Ці норми, за словами Пишного, покликані захищати центральний банк від політичного впливу та забезпечувати незалежність його рішень.

«За останні десять років я вже четвертий голова Національного банку. На мою думку, це промовиста тенденція, яка змушує замислитися, наскільки надійно працюють передбачені законом захисні механізми в українських політичних реаліях», – зазначив він.

Пишний також заявив про тривалий політичний тиск, маніпуляції та, за його оцінкою, цілеспрямовану й скоординовану кампанію з дискредитації. На його думку, нинішня ситуація перевіряє не готовність конкретної посадової особи залишити посаду, а здатність держави дотримуватися законодавчих правил.

Водночас голова НБУ наголосив, що поважає право парламенту контролювати роботу регулятора та готовий відповідати на запитання щодо її результатів, зокрема щодо складних рішень, ухвалених під час повномасштабної війни.

«Але незалежність Національного банку не може підпорядковуватися бажанням окремих політиків і не може залежати від того, наскільки рішення НБУ їх влаштовують», – підкреслив Пишний.

Він додав, що будь-яка каденція рано чи пізно завершується. Однак, якщо вирішить залишити посаду, то повідомить про це особисто – зі звітом і відповідними коментарями.

Варто нагадати, що раніше голова Національного банку Андрій Пишний прокоментував обшуки НАБУ, які детективи проводили в Нацбанку і за місцем проживання одного зі співробітників.