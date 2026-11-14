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Курс валют 14 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Курс валют 14 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 14 листопада 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,38 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок суботи, 14 листопада 2026 року. Порівняно з 13 листопада, долар, євро та польський злотий не змінилися. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор залишив офіційний курс долара на рівні 45,38 грн, євро – 50,33 грн, польського злотого – 11,43 грн.

Курс валют станом на 14 листопада 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 45,3849  50,3379  60,2241  11,4334  54,5492 
Ощадбанк Ощадбанк
 45,30 / 46 50,10 / 51,20 59,50 / 61,70 11,05 / 11,65 53,60 / 55,30
Приватбанк Приватбанк
 45,42 / 45,87 50,2 / 51,02 60,07 / 60,60 11,38 / 11,57 -
ПУМБ ПУМБ
 45,30 / 45,90 50,40 / 51,10 59,70 / 61,10

11,30 / 11,60

 -
monobank monobank
 45,46 / 45,86 50,31 / 51,01 - - -
Райффайзен Райффайзен
 45,20 / 45,95

50 / 50,95

 58 / 62 10,80 / 11,80

52 / 56
OTP Bank OTP Bank
 45,21 / 45,65 49,66 / 50,90 59,58 / 60,90 11,28 / 11,51 53,76 / 54,89
Укрсиббанк Укрсиббанк
 45,25 / 45,95 50,15 / 51,15 59,30 / 61,50 - 53,50 / 55,50
* курс валют станом на 09:13 14 листопада 2026 року

За тиждень долар США, британський фунт стерлінгів, швейцарський франк, польський злотий та євро подешевшали.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

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Теги: курс валют валюта гроші НБУ Нацбанк

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