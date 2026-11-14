Курс валют 14 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,38 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок суботи, 14 листопада 2026 року. Порівняно з 13 листопада, долар, євро та польський злотий не змінилися. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор залишив офіційний курс долара на рівні 45,38 грн, євро – 50,33 грн, польського злотого – 11,43 грн.
Курс валют станом на 14 листопада 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|45,3849
|50,3379
|60,2241
|11,4334
|54,5492
|
Ощадбанк
|45,30 / 46
|50,10 / 51,20
|59,50 / 61,70
|11,05 / 11,65
|53,60 / 55,30
|
Приватбанк
|45,42 / 45,87
|50,2 / 51,02
|60,07 / 60,60
|11,38 / 11,57
|-
|
ПУМБ
|45,30 / 45,90
|50,40 / 51,10
|59,70 / 61,10
|
11,30 / 11,60
|-
|
monobank
|45,46 / 45,86
|50,31 / 51,01
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|45,20 / 45,95
|
50 / 50,95
|58 / 62
|10,80 / 11,80
|
52 / 56
|
OTP Bank
|45,21 / 45,65
|49,66 / 50,90
|59,58 / 60,90
|11,28 / 11,51
|53,76 / 54,89
|
Укрсиббанк
|45,25 / 45,95
|50,15 / 51,15
|59,30 / 61,50
|-
|53,50 / 55,50
За тиждень долар США, британський фунт стерлінгів, швейцарський франк, польський злотий та євро подешевшали.
Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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