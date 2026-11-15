Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button
1726-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Курс валют 15 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Курс валют 15 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 15 листопада 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,38 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 15 листопада 2026 року. Порівняно з 14 листопада, долар, євро та польський злотий не змінилися. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор залишив офіційний курс долара на рівні 45,38 грн, євро – 50,33 грн, польського злотого – 11,43 грн.

Курс валют станом на 15 листопада 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 45,3849  50,3379  60,2241  11,4334  54,5492 
Ощадбанк Ощадбанк
 45,30 / 46 50,10 / 51,20 59,50 / 61,70 11,05 / 11,65 53,60 / 55,30
Приватбанк Приватбанк
 45,42 / 45,87 50,2 / 51,02 60,07 / 60,60 11,38 / 11,57 -
ПУМБ ПУМБ
 45,30 / 45,90 50,40 / 51,10 59,70 / 61,10

11,30 / 11,60

 -
monobank monobank
 45,43 / 45,83 50,25 / 50,95 - - -
Райффайзен Райффайзен
 45,20 / 45,95

50 / 50,95

 58 / 62 10,80 / 11,80

52 / 56
OTP Bank OTP Bank
 45,21 / 45,65 49,66 / 50,90 59,58 / 60,90 11,28 / 11,51 53,76 / 54,89
Укрсиббанк Укрсиббанк
 45,25 / 45,95 50,15 / 51,15 59,30 / 61,50 - 53,50 / 55,50
* курс валют станом на 09:16 15 листопада 2026 року

За тиждень долар США, британський фунт стерлінгів, швейцарський франк, польський злотий та євро подешевшали.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

Читайте також 👉 Перше інтерв’ю нового прем’єра. Сергій Корецький – про зиму, наслідки російських ударів для бізнесу та діру в бюджеті

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

Читайте також:

Теги: курс валют валюта НБУ Нацбанк гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Астрологія з гумором на 13 листопада 2026 року
Гумористичний гороскоп на 13 листопада 2026 року для всіх знаків зодіаку
12 листопада, 22:00
За кошти буде реалізовано 113 проєктів
Уряд виділив 1,8 млрд грн для громад: на що підуть кошти
12 листопада, 08:41
Фото: TASR
Прем'єри Словаччини та Чехії виступили проти кредиту Україні на €70 млрд
10 листопада, 21:32
Австрійська влада перевіряє соціальні виплати українським біженцям, які отримують пенсії з України
Австрійська влада вимагає від українських біженців повернути соцвиплати
9 листопада, 21:29
Петро Порошенко і Юлія Тимошенко могли б принести користь в уряді, вважає Микола Томенко
Екснардеп Томенко придумав посади для Порошенка і Тимошенко в уряді війни
8 листопада, 19:14
Поки нафтові компанії збільшували доходи, споживачі у США зіткнулися зі значно більшими витратами
Прибутки нафтових компаній США різко зросли через війну з Іраном
30 жовтня, 23:45
Пишний заявив, що продовжує виконувати обов’язки голови Національного банку України
Пишний прокоментував обшуки у Нацбанку
21 жовтня, 20:54
Астрологічний прогноз на 21 жовтня 2026 року
Рибам – дослухатися до інтуїції, Близнюкам – перевіряти обіцянки: найавторитетніший гороскоп на 21 жовтня 2026 року
20 жовтня, 15:00
Хто такий контрагент і чим він відрізняється від клієнта
Хто такий контрагент і чим він відрізняється від клієнта Реклама
20 жовтня, 12:54

Особисті фінанси

Курс валют 15 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 15 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Відомий командир, Герой України розповів про несподіване скорочення зарплати
Відомий командир, Герой України розповів про несподіване скорочення зарплати
Курс валют 14 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 14 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Коли в Україні подешевшає пальне? Пояснення прем'єр-міністра
Коли в Україні подешевшає пальне? Пояснення прем'єр-міністра
Курс валют 13 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 13 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 13 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 13 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
141K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

У Києві п'ята від початку доби повітряна тривога тривала понад годину
Сьогодні, 09:31
Західний бізнес опинився серед спонсорів російської армії – Bloomberg
Сьогодні, 08:10
Олії вистачить: переробники попередили про іншу загрозу для галузі
Сьогодні, 08:00
Туреччина відмовилася від нових російських АЕС: кого обрала Анкара
Сьогодні, 07:50
Гра GTA 6 встановила рекорд попередніх замовлень: відомі оцінки
Сьогодні, 07:40
Росіяни поранили чотирьох дітей під час атаки на Запоріжжя
Сьогодні, 07:25

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua