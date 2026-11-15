Курс валют 15 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,38 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 15 листопада 2026 року. Порівняно з 14 листопада, долар, євро та польський злотий не змінилися. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор залишив офіційний курс долара на рівні 45,38 грн, євро – 50,33 грн, польського злотого – 11,43 грн.

Курс валют станом на 15 листопада 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 45,3849 50,3379 60,2241 11,4334 54,5492 Ощадбанк 45,30 / 46 50,10 / 51,20 59,50 / 61,70 11,05 / 11,65 53,60 / 55,30 Приватбанк 45,42 / 45,87 50,2 / 51,02 60,07 / 60,60 11,38 / 11,57 - ПУМБ 45,30 / 45,90 50,40 / 51,10 59,70 / 61,10 11,30 / 11,60 - monobank 45,43 / 45,83 50,25 / 50,95 - - - Райффайзен 45,20 / 45,95 50 / 50,95 58 / 62 10,80 / 11,80 52 / 56 OTP Bank 45,21 / 45,65 49,66 / 50,90 59,58 / 60,90 11,28 / 11,51 53,76 / 54,89 Укрсиббанк 45,25 / 45,95 50,15 / 51,15 59,30 / 61,50 - 53,50 / 55,50

* курс валют станом на 09:16 15 листопада 2026 року

За тиждень долар США, британський фунт стерлінгів, швейцарський франк, польський злотий та євро подешевшали.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.