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Хто такий контрагент і чим він відрізняється від клієнта

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Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Хто такий контрагент і чим він відрізняється від клієнта

Простими словами, хто такий контрагент, чому клієнт це лише один із його видів і де ця різниця впливає на договір, податки і гроші

Слово «контрагент» чують усі, хто хоч раз відкривав рахунок ФОП або підписував договір від імені компанії. Бухгалтер просить «реквізити контрагента», банк питає про «призначення платежу контрагенту», податкова надсилає запит «щодо взаємовідносин з контрагентом». При цьому в побуті ту саму людину чи фірму ми називаємо клієнтом або постачальником.

Різниця між цими словами не формальна. Від неї залежить, які документи ви підписуєте, хто кому винен і хто за що відповідає перед податковою.

Що означає слово «контрагент»

Контрагент це друга сторона будь-якого договору. Слово складене з латинського contra, тобто «проти», і agens, «той, що діє». Дослівно це той, хто діє з протилежного боку угоди.

Якщо ви здаєте офіс в оренду, орендар ваш контрагент. Якщо ви купуєте в когось сировину, постачальник ваш контрагент. Якщо вам надає послуги банк чи перевізник, вони теж ваші контрагенти. Напрямок грошей тут не має значення. Контрагентом є кожен, з ким у вас є взаємні зобов'язання за договором.

Цивільний кодекс України цього слова майже не вживає. Там говорять про «сторони договору», а статтю 627 про свободу договору зазвичай пояснюють через вільний вибір контрагента. Натомість у Податковому кодексі термін використовують напряму. Наприклад, стаття 73 дозволяє податковій запитувати в платника інформацію про його контрагентів. Тому в бухгалтерії й банках слово прижилося саме звідти.

Хто такий клієнт і чому це вужче поняття

Клієнт це той, хто купує у вас товар або послугу. Тобто клієнт завжди ваш контрагент, але контрагент далеко не завжди ваш клієнт.

Для кав'ярні клієнт це людина з чашкою в руці. Постачальник зерна й орендодавець приміщення теж контрагенти кав'ярні, але клієнтами їх ніхто не назве. Гроші від них не приходять, навпаки, кав'ярня платить їм.

Є ще один нюанс. У законі про захист прав споживачів фізична особа, яка купує щось для особистих потреб, зветься споживачем. Вона також сторона договору, тобто формально контрагент. Але на практиці бізнес так не говорить. Контрагентами називають тих, із ким працюють за письмовим договором, рахунком і актом, тобто компанії та ФОП. Покупця в магазині називають клієнтом або покупцем.

Чи є різниця між контрагентом і партнером

Партнер слово з маркетингу, воно нічого не говорить про договір. Партнером можна назвати і дистриб'ютора, з яким працюєте десять років, і компанію, з якою разом робите акцію без жодного папірця.

Контрагент слово з документів. Воно з'являється тоді, коли є договір, рахунок або накладна. Тому «партнер» у презентації й «контрагент» у договорі можуть бути однією компанією, просто в різних ролях.

Які бувають контрагенти у бізнесі

Для зручності їх зазвичай групують за тим, хто що робить за договором.

Постачальник і покупець у договорах купівлі-продажу та поставки. Виконавець і замовник у договорах послуг і підряду. Орендодавець і орендар. Позикодавець і позичальник. Банк як контрагент за договором рахунку, страхова за договором страхування.

У бухгалтерських програмах усі вони сидять в одному довіднику з назвою «Контрагенти». Саме тому бухгалтер просить реквізити контрагента, навіть якщо йдеться про покупця. Для обліку байдуже, платите ви або отримуєте гроші.

Чому ця різниця впливає на гроші і податки

З клієнтом ви ризикуєте одним. Він може не заплатити. З контрагентом-постачальником ризиків більше, бо він отримує ваші гроші наперед і до того ж впливає на ваші податки.

Якщо постачальник виявиться фіктивним або в нього анулюють реєстрацію платника ПДВ, податковий кредит за його накладними знімуть у вас. Верховний Суд у постанові від 20.05.2021 у справі 826/16627/18 прямо сказав, що належна обачність при виборі контрагента є передумовою податкової вигоди. Іншими словами, податкова чекає, що ви перевірили партнера до підпису.

На практиці перевірка контрагента перед договором зводиться до кількох реєстрів. Статус і дата реєстрації в ЄДР, повноваження директора, судові справи, відкриті виконавчі провадження, статус платника ПДВ. Для компанії або ФОП достатньо коду ЄДРПОУ чи ІПН. Для клієнта-фізособи таку перевірку не роблять, і це ще одна практична межа між двома поняттями.

Як правильно називати сторону в документах

У договорі слово «контрагент» майже не пишуть. Там сторони називають за роллю. Постачальник і Покупець, Виконавець і Замовник, Орендодавець і Орендар. Це важливо, бо від назви ролі залежить, які статті кодексу застосують у спорі.

У листуванні з податковою, у банку й у бухгалтерії навпаки, «контрагент» це нейтральне і правильне слово для будь-якої сторони.

У маркетингу і продажах лишайте «клієнт». Воно означає того, хто вам платить, і плутанини не створює.

Коли сумніваєтеся, згадайте просте правило. Клієнт це той, кому ви продаєте. Контрагент це будь-хто, з ким ви підписали договір, незалежно від того, хто кому платить.

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Теги: кредит податки гроші бізнес документи послуги страхування

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