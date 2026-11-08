Курс валют 8 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,44
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 8 листопада 2026 року. Порівняно з 7 листопада, курс долара, євро, британського фунта, польського злотого та швейцарського франка не змінився. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор залишив офіційний курс долара на рівні 45,44 грн, євро – 51,04 грн, польського злотого – 11,64 грн.
Курс валют станом на 8 листопада 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|45,4432
|51,0406
|61,2004
|11,6239
|55,6145
|
Ощадбанк
|45,30 / 45,95
|50,55 / 51,50
|59,50 / 61,80
|11,10 / 11,70
|54,00 / 56,00
|
Приватбанк
|45,39 / 45,99
|50,70 / 51,70
|-
|-
|-
|
ПУМБ
|45,40 / 46,00
|51,00 / 51,70
|60,60 / 62,00
|
11,45 / 11,75
|-
|
monobank
|45,55 / 45,98
|50,56 / 51,36
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|45,30 / 45,95
|
50,70 / 51,30
|58,70 / 62,70
|11,00 / 12,00
|
52,70 / 56,80
|
OTP Bank
|45,00 / 45,75
|50,00 / 51,00
|-
|-
|55,00 / 56,00
|
Укрсиббанк
|45,30 / 45,99
|50,75 / 51,75
|60,10 / 62,35
|-
|54,75 / 56,75
За тиждень швейцарський франк, євро, британський фунт стерлінгів та польський злотий подорожчали, а долар США – подешевшав.
Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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