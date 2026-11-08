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Курс валют 8 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Курс валют 8 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 8 листопада 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,44

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 8 листопада 2026 року. Порівняно з 7 листопада, курс долара, євро, британського фунта, польського злотого та швейцарського франка не змінився. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор залишив офіційний курс долара на рівні 45,44 грн, євро – 51,04 грн, польського злотого – 11,64 грн.

Курс валют станом на 8 листопада 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 45,4432  51,0406  61,2004  11,6239  55,6145 
Ощадбанк Ощадбанк
 45,30 / 45,95 50,55 / 51,50 59,50 / 61,80 11,10 / 11,70 54,00 / 56,00
Приватбанк Приватбанк
 45,39 / 45,99 50,70 / 51,70 - - -
ПУМБ ПУМБ
 45,40 / 46,00 51,00 / 51,70 60,60 / 62,00

11,45 / 11,75

 -
monobank monobank
 45,55 / 45,98 50,56 / 51,36 - - -
Райффайзен Райффайзен
 45,30 / 45,95

50,70 / 51,30

 58,70 / 62,70 11,00 / 12,00

52,70 / 56,80
OTP Bank OTP Bank
 45,00 / 45,75 50,00 / 51,00 - - 55,00 / 56,00
Укрсиббанк Укрсиббанк
 45,30 / 45,99 50,75 / 51,75 60,10 / 62,35 - 54,75 / 56,75
* курс валют станом на 09:10 8 листопада 2026 року

За тиждень швейцарський франк, євро, британський фунт стерлінгів та польський злотий подорожчали, а долар США – подешевшав.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

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Теги: Національний банк курс валют гривня НБУ Нацбанк валюта

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