Курс валют 16 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,42 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 16 листопада 2026 року. Порівняно з 15 листопада, долар США подорожчав, тоді як євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор залишив офіційний курс долара на рівні 45,42 грн, євро – 50,22 грн, польського злотого – 11,39 грн.
Курс валют станом на 16 листопада 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|45,4274 ↑
|50,2220 ↓
|60,1060 ↓
|11,3916 ↓
|54,2518 ↓
|
Ощадбанк
|45,35 / 45,95
|50,15 / 51,15
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|45,42 / 45,87
|50,20 / 51,02
|59,95 / 60,60
|11,34 / 11,52
|-
|
ПУМБ
|45,30 / 45,90
|50,40 / 51,10
|59,70 / 61,10
|
11,30 / 11,60
|-
|
monobank
|45,43 / 45,83
|50,25 / 50,95
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|45,20 / 45,95
|
50,00 / 50,95
|58,00 / 62,00
|10,80 / 11,80
|
52,00 / 56,00
|
OTP Bank
|45,25 / 45,90
|50,00 / 51,00
|-
|-
|54,00 / 55,00
|
Укрсиббанк
|45,40 / 45,86
|50,20 / 51,02
|59,55 / 61,50
|-
|54,00 / 55,55
За тиждень долар США подорожчав, тоді як євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подешевшали.
Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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