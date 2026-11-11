Держава вперше почала компенсувати збитки «Укрзалізниці» від перевезення пасажирів

Раніше компанія покривала витрати на пасажирські перевезення переважно за рахунок вантажних

Держава вперше почала компенсувати «Укрзалізниці» різницю між фактичною вартістю пасажирських перевезень та ціною квитків. Раніше компанія самостійно покривала значну частину цих витрат, зокрема коштом доходів від вантажних перевезень. Про це заявив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський під час форуму «Всеохопна оборона: від концепції до дій», повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами Перцовського, тарифи на пасажирські перевезення залишаються незмінними з 2021 року, хоча витрати компанії зростають. Водночас через повномасштабну війну «Укрзалізниця» втратила частину клієнтів у вантажному сегменті, доходи від якого раніше допомагали фінансувати пасажирські рейси.

Очільник компанії наголосив, що використання прибутків від вантажних перевезень для покриття збитків пасажирського напряму створює додаткове фінансове навантаження. Початок державних компенсацій має зменшити залежність пасажирського сполучення від доходів інших напрямів діяльності.

Попри новий механізм підтримки, «Укрзалізниця» продовжує відчувати дефіцит коштів на поточні потреби. Одним із головних фінансових викликів Перцовський назвав забезпечення своєчасної виплати заробітних плат працівникам.

Компанія також залучає фінансування міжнародних партнерів. Зокрема, іноземна допомога спрямовується на відновлення локомотивів, що дозволяє підтримувати роботу залізничного транспорту в умовах війни.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про збитки пасажирських перевезень «Укрзалізниці», які у 2025 році перевищили 22 млрд грн. За прогнозами галузевих експертів, у 2026 році втрати можуть сягнути 25 млрд грн. Через скорочення вантажних перевезень компанія втратила можливість повністю компенсувати збитки пасажирського сегмента за рахунок прибутків від перевезення вантажів.

Також «Главком» писав про результати аудиту «Укрзалізниці», який підтвердив обґрунтованість запиту компанії на 16 млрд грн бюджетної підтримки. Державна аудиторська служба не виявила суттєвих порушень у витратах на пасажирські перевезення. Водночас аудитори встановили, що з 2008 року компанія недоотримала 4,9 млрд грн компенсацій за перевезення пільгових категорій громадян.

Крім того, «Главком» повідомляв про необхідність запровадження європейської моделі фінансування пасажирських перевезень. За словами заступника міністра фінансів, механізм PSO передбачає компенсацію різниці між вартістю перевезень і ціною квитків із державного бюджету. У березні 2026 року уряд ухвалив рішення про виділення 16 млрд грн на фінансування внутрішніх пасажирських перевезень.